Parse Biosciences, der führende Anbieter skalierbarer, zugänglicher Lösungen für die Einzelzell-Sequenzierung, gab heute eine Zusammenarbeit mit Codebreaker Labs bekannt, um eine bahnbrechende Plattform, die Tausende genetischer Varianten parallel testen und deren Auswirkungen mit Einzelzellauflösung messen kann, zu entwickeln und zu validieren. Durch die Kombination von Codebreakers Plattform für synthetische Biologie sowie dessen Fähigkeiten im Variant Engineering mit der Skalierbarkeit sowie Zugänglichkeit der Evercode-Technologie von Parse verfolgt die Zusammenarbeit das Ziel, kausale Daten zu erzeugen, die zunehmend von KI-Entwicklern, Teams in der Wirkstoffforschung sowie klinischen Forschern nachgefragt werden.

Heutige genomische Studien stützen sich stark auf Beobachtungsdaten oder Varianten, die in großen Populationen auftreten. Seltene sowie "private" Varianten, die häufig nur bei einer einzelnen Person oder in einer Familie vorkommen, lassen sich auf diese Weise jedoch nahezu nicht untersuchen, weil es zu wenige Träger der Variante gibt, um statistisch aussagekräftige Schlussfolgerungen zu ziehen. Selbst die fortschrittlichsten Modelle, die auf Beobachtungsdatensätzen trainiert werden, entwickeln dadurch blinde Flecken für diese seltenen Varianten.

Die neue Plattform richtet sich auf diese Einschränkung, indem sie Varianten im großen Maßstab konstruiert und ihre Auswirkungen in menschlichen Zellen misst. So entstehen kausale Labels, die Beobachtungsdatensätze nicht liefern können. In Kombination mit einem Hochdurchsatz-Einzelzell-Assay wird sichergestellt, dass sowohl die Variantengenerierung als auch das phänotypische Readout auf demselben Skalierbarkeitsniveau arbeiten. Dadurch können die Technologien gemeinsam tiefer in den Raum seltener Varianten vordringen.

Diese Zusammenarbeit hat weitreichende Bedeutung für Biopharma und Präzisionsmedizin. Forscher werden kausale Daten erzeugen können, Kliniker erhalten Zugriff auf neue Funktionskarten zur Interpretation von Genomen und KI-Teams können zudem hochdimensionale Datensätze nutzen, um präzisere Modelle zu entwickeln.

"Wir freuen uns, mit Parse an dieser wegweisenden Plattform zu arbeiten", sagt Ryan Gill, PhD, Geschäftsführer sowie Mitgründer von Codebreaker Labs. "Gemeinsam leisten wir Pionierarbeit für eine neue Klasse genomischer Daten, die das Potenzial hat, die Interpretation ganzer Genome, die Zielidentifikation sowie -validierung und sogar das Design präziser klinischer Studien zu beeinflussen."

"Wir freuen uns, dass unsere Technologie für ein so wichtiges Vorhaben eingesetzt wird", sagte Charlie Roco, PhD, Technischer Leiter sowie Mitgründer von Parse Biosciences. "Durch die Kombination unserer skalierbaren Einzelzell-Plattform mit Codebreakers konstruierten Variantenbibliotheken können wir eine einheitliche Plattform schaffen, die experimentell bestimmt, wie Tausende Varianten Krankheitszustand sowie Krankheitsverlauf beeinflussen und wie diese seltenen Varianten in einem klinischen Umfeld wirksamer behandelt werden könnten."

Parse Biosciences ist ein globales Life-Sciences-Unternehmen mit der Mission, den Fortschritt bei der menschlichen Gesundheit sowie in der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Indem Parse Forschern ermöglicht, Einzelzell-Sequenzierung in bislang unerreichter Skalierung sowie mit hoher Benutzerfreundlichkeit durchzuführen, hat der wegweisende Ansatz des Unternehmens grundlegende Entdeckungen im Bereich der Krebsbehandlung, Gewebereparatur, Stammzelltherapie, bei Nieren- sowie Lebererkrankungen, in der Gehirnentwicklung sowie im Immunsystem ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie auf parsebiosciences.com.

Codebreaker Labs leistet Pionierarbeit für eine neue Datenklasse in der Genomik, indem das Unternehmen die funktionellen Auswirkungen von Varianten empirisch und in hoher Skalierung kartiert und damit in der menschlichen Biologie von der Assoziation zur Kausalität übergeht. Codebreakers Plattform zur Programmierung von Biologie in hoher Skalierung erzeugt in Kombination mit Einzelzell-Phänotypisierung experimentelle Ground-Truth-Daten zu den Effekten von Varianten. Das beschleunigt biologische Erkenntnisse sowie die Entwicklung von Data Centric Genomik KI. Weitere Informationen sowie Anfragen zur Zusammenarbeit finden Sie auf codebreakerlabs.io oder senden Sie eine E-Mail an partners@codebreakerlab.io.

