DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, B.C. - 19. Dezember 2025 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FWB: 2JS) (das "Unternehmen" oder "Armory") - ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien spezialisiert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und durch die Ausgabe von 9.523.643 Flow-Through-Einheiten (die "FT-Einheiten") zum Preis von 0,07 $ pro FT-Einheit einen Bruttoerlös von 666.655,01 $ erwirtschaftet hat (das "Emissionsangebot").

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als eine "Flow-Through"-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) (das "Steuergesetz") begeben wird, und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 19. Dezember 2028 zum Erwerb einer weiteren Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,09 $ pro Stammaktie.

Der Erlös aus dem Emissionsangebot wird zur Finanzierung "kanadischer Explorationsausgaben" im Sinne von Unterabschnitt 66.1(6) des Steuergesetzes auf dem Projekt Ammo in Nova Scotia verwendet.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen von insgesamt 53.122,40 $ und begab insgesamt 758.891 Vermittler-Warrants an bezugsberechtigte Vermittler. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 19. Dezember 2028 zum Erwerb einer zusätzlichen Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens zu Ausübungspreisen von 0,07 $ bzw. 0,09 $ pro Stammaktie. Das Unternehmen zahlte überdies eine Unternehmensfinanzierungsgebühr von 2.500 $ zzgl. Steuern.

Alle im Rahmen des Emissionsangebots begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden, die am 20. April 2026 abläuft.

Über Armory Mining Corp

Armory Mining Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Mineralien konzentriert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind. Das Unternehmen kontrolliert einen Anteil von 100 % am Antimon-Gold-Projekt Ammo in Nova Scotia; einen Anteil von 80 % am Lithiumsoleprojekt Candela II im Incahuasi-Salar in der argentinischen Provinz Salta; und eine Option, einen Anteil von 100 % am Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in Haida Gwaii, British Columbia, zu erwerben.

Kontakt

Alex Klenman - CEO

mailto:alex@armorymining.com

Armory Mining Corp.

1100-1199 West Hastings Street,

Vancouver, BC V6E 3T5

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Marktregulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar; zudem dürfen keine Wertpapiere des Unternehmens in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich jeglicher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz von 1933") noch gemäß den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an bzw. zugunsten von U.S. Persons (wie in Regulation S unter dem Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungspflichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Mittel. Die Wörter "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "plant", "wird", "könnte" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf politische und regulatorische Risiken in Kanada, Betriebs- und Explorationsrisiken, Marktbedingungen und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getroffen wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82280Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82280&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0422791099Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.