EQS-News: Salboy / Schlagwort(e): Produkteinführung

Nobu Manchester macht den Anfang: Robert De Niro besucht Manchester mit Salboy



19.12.2025 / 22:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MANCHESTER, England, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Robert De Niro besuchte Manchester zusammen mit den Mitbegründern von Nobu Hospitality, Chefkoch Nobu Matsuhisa und Meir Teper, und schloss sich Salboy vor Ort an, um den ersten Spatenstich für das Nobu Manchester und die nächste Phase der Projektrealisierung zu feiern. Die Zeremonie wurde von den Gründern von Nobu Hospitality (Robert De Niro, Chef Nobu Matsuhisa und Meir Teper) und den Mitbegründern von Salboy (Fred Done und Simon Ismail) ausgerichtet.

Die Zeremonie markiert den symbolischen ersten Schritt zum Bau eines 246 Meter hohen Turms, der das höchste Gebäude Großbritanniens außerhalb Londons werden soll

Der Turm wird ein typisches Nobu-Restaurant, ein Hotel mit 160 Zimmern und 452 Markenwohnungen umfassen.

Regenerierung einer 40 500 m² großen Industriebrache in einer historischen Innenstadtlage Die Gründer von Nobu Hospitality feierten gemeinsam mit Salboy, der Manchester Immobilienentwicklungs- und -finanzierungsgesellschaft und dem führenden Bauträger in Manchester, den ersten Spatenstich für das Nobu Manchester auf dem Gelände des neuesten Wolkenkratzers in Manchester. Das Projekt stellt einen bedeutenden Moment für die britische Immobilienbranche dar und bringt globale Gastfreundschaft und Markenwohnungen nach Manchester. Mit einer Höhe von 246 Metern wird der Turm nach seiner voraussichtlichen Fertigstellung im Jahr 2031 die sich schnell entwickelnde Skyline von Manchester verändern und den Einwohnern und Besuchern der Stadt einen neuen Ansatz für anspruchsvolles Wohnen und erstklassige Gastronomie bieten. Der Turm, der im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Nobu Hospitality, Salboy und dem Bauunternehmen Domis entwickelt wurde, wird ein unverwechselbares Nobu-Restaurant ( Nobu Manchester ), ein Luxushotel mit 160 Zimmern (Nobu Hotel Manchester) und 452 Markenresidenzen ( Nobu Residences Manchester ) beherbergen. Zusammen werden diese Einrichtungen Immobilienkäufer, Einheimische und Besucher ansprechen, die in der am schnellsten wachsenden Stadt Großbritanniens anspruchsvolle Wohn- und Gastronomieerlebnisse suchen. Die Partner haben angekündigt, dass das Nobu-Restaurant, das ein erstklassiges und unendlich innovatives japanisches Speiseerlebnis bietet, im Erdgeschoss des Turms unter den originalen viktorianischen Viaduktbögen, die unter Denkmalschutz stehen, untergebracht werden soll. Die riesigen Backsteinbögen werden dem Raum ein starkes Gefühl für das industrielle Erbe der Stadt verleihen und die jahrhundertealte Architektur mit der modernen Küche verbinden. Chefkoch Nobu Matsuhisa eröffnete 1987 sein erstes Restaurant, das Matsuhisa, in Los Angeles. Nachdem er sich mit dem Schauspieler Robert De Niro zusammengetan hatte, eröffnete er 1994 das erste Nobu-Restaurant in New York. Seitdem hat er mit seinem unnachahmlichen Ansatz in über 50 Restaurants weltweit unvergessliche kulinarische Erlebnisse geschaffen. Im Jahr 2013 eröffnete das erste Nobu Hotel in Las Vegas und ebnete den Weg für Chef Nobu, Robert De Niro und Meir Teper, um die berühmte Liebe zum Detail, die Innovation und das Flair von Chef Nobu in Luxushotels und Markenresidenzen zu bringen. Die Nobu Residences Manchester, eine Sammlung von Markenresidenzen, markieren den Eintritt von Nobu in den britischen Luxusimmobilienmarkt. Die Wohnungen in den oberen Stockwerken werden nicht nur zu den höchsten Wohnungen und Penthäusern in Westeuropa gehören, sondern auch mit einer raffinierten, japanisch inspirierten Inneneinrichtung ausgestattet sein. Die Wohnungen werden über erstklassige Annehmlichkeiten verfügen, darunter ein exklusiver Swimmingpool, ein Garten auf dem Podium mit Panoramablick über die Stadt, ein Fitnessstudio und Zugang zum Restaurant Nobu. Die Teams von Salboy und Nobu Hospitality arbeiten mit den preisgekrönten Designern von Bowley James Brindley zusammen, um Innenräume zu entwickeln, die auf einzigartige Weise Nobus Engagement für gehobene, kuratierte Wohnerlebnisse mit einem ausgeprägten Sinn für Manchesters industrielles und kulturelles Erbe sowie seine Position auf der Weltbühne der Gegenwart verbinden. Chefkoch Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper, die Anteilseigner von Nobu Hospitality, kommentierten: "Der Spatenstich in Manchester ist ein entscheidender Moment für Nobu in Großbritannien - unser erstes Projekt außerhalb Londons und die Einführung der Nobu Residences in diesem Markt. Dieses bahnbrechende Projekt, das ein Hotel, ein Restaurant und Residenzen umfasst, ist das Debüt von Nobu Residences im Vereinigten Königreich. Manchesters globale Ausrichtung und sein dynamischer Geist passen perfekt zur Marke Nobu. Wir sind stolz darauf, unsere charakteristische Gastfreundschaft, unsere Küche und unser Design in die Stadt zu bringen, und freuen uns darauf, Gästen und Einwohnern ein authentisches Nobu-Erlebnis zu bieten." Fred Done, Mitbegründer von Salboy, sagte: "Vor zehn Jahren gründeten Simon Ismail und ich Salboy mit einer klaren Vision: die Skyline von Manchester zu verändern. Ich glaube, dass wir genau das tun. Ich hatte das Glück, auf der ganzen Welt eine außergewöhnliche Küche und Gastfreundschaft zu erleben, und deshalb haben wir Nobu als Partner gewählt, um diese Vision zu verwirklichen. Die Besten der Klasse, die Besten der Kreativität, die Besten der Besten. Das ist unser Pièce de résistance - genau das, was wir nach Manchester bringen wollten, in die Stadt der Premieren. Deshalb ist es so fantastisch, Nobu in unserer wunderbaren Stadt willkommen zu heißen." Simon Ismail, Mitbegründer und Geschäftsführer von Salboy, fügte hinzu: "Der 30-jährige Einfluss von Chefkoch Nobu auf unseren kulinarischen Geschmack kann nicht unterschätzt werden, und ich bin sehr gespannt auf den Einfluss, den er und sein Team auf Manchesters etablierte und aufstrebende Restaurantszene haben. Als stolzer Salfordianer bin ich gespannt darauf, wie Chefkoch Nobu und sein Team lokale Produkte und Einflüsse aus dem kulinarischen Erbe des Nordwestens zu den Gerichten und Aromen verarbeiten, für die sie berühmt sind. Abgesehen von dem unverkennbaren Restaurant, das unter den viktorianischen Bögen einen herrlichen Anblick bieten wird, ist es eine Ehre, Teil der Reise von Nobu zu sein, um seine Führungsposition auf dem globalen Markt für Luxusgastronomie und Immobilien auszubauen. Manchester verdient eine Luxusunterkunft, die seiner wachsenden Position auf der internationalen Bühne gerecht wird, und das Nobu-Team hat die Vorstellungskraft und die Erfolgsbilanz, um dies zu verwirklichen." Die Veranstaltung findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem Domis, ein Partner des Projekts, mit den Vorbereitungsarbeiten vor Ort begonnen hat und beabsichtigt, im nächsten Jahr mit dem Bau zu beginnen. Salboy geht davon aus, dass der Verkauf der Nobu Residences Manchester im Jahr 2026 beginnen wird. Über Salboy Salboy ist ein preisgekröntes Immobilienunternehmen, das im gesamten Vereinigten Königreich hochwertige Wohn- und Mischnutzungsprojekte entwickelt und finanziert. Von Wolkenkratzern im Stadtzentrum bis hin zu landschaftlich gestalteten Einfamilienhaussiedlungen erschließt Salboy das Potenzial von sanierungsorientierten Standorten, um durchdachte, inspirierende Orte zu schaffen, die über Generationen hinweg gedeihen werden. Das 2014 von Fred Done (Gründer von Betfred) und Simon Ismail gegründete Unternehmen Salboy hat bereits mehr als 4.000 neue Wohnungen in begehrten Stadtlagen errichtet. Das Unternehmen hat Immobilien im Wert von 2 Milliarden Pfund in der Entwicklung, 76 aktive Standorte landesweit und eine Projektpipeline im Wert von mehr als 2 Milliarden Pfund. Salboy ist Manchester und Salfords bekanntester und produktivster Bauträger, mit 14 aktiven innerstädtischen Standorten in den beiden Städten. Zuvor hatte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Manchester United-Legende Gary Neville die ersten Markenresidenzen und Fünf-Sterne-Hotels in Manchester, das W Hotel Manchester und die W Residences Manchester, eröffnet. Von Markenresidenzen und Luxushotels bis hin zu Gewerbeflächen und erschwinglichen Wohnungen steht Salboy an vorderster Front bei der Erneuerung des Nordwestens und schafft Lebens- und Arbeitsräume für die Menschen, die Manchester und Salford als Studien-, Karriere- und Wohnorte wählen. www.salboy.com Video - https://mma.prnewswire.com/media/2848716/Salboy_1.mp4

Video - https://www.youtube.com/watch?v=bnx7k2BEdy0

Video - https://www.youtube.com/watch?v=-gK1eQGDmeE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848711/Salboy_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848712/Salboy_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848713/Salboy_6.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848714/Salboy_7.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848715/Salboy_8.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2848710/Salboy_Black_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nobu-manchester-macht-den-anfang-robert-de-niro-besucht-manchester-mit-salboy-302647321.html



19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News