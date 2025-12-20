EQS-News: Galatek / Schlagwort(e): Private Equity

Das in Singapur ansässige Startup-Unternehmen Galatek sammelt 30 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde ein, um die KI-gestützte Automatisierung in den Bereichen Biowissenschaften und Halbleiterfertigung voranzutreiben



SINGAPUR, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Galatek, ein schnell wachsendes, in Singapur ansässiges Startup-Unternehmen für Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI), gab heute bekannt, dass es sich eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von ca. 30 Millionen US-Dollar gesichert hat. Die Finanzierung wird die Entwicklung innovativer Produkte in den Bereichen Biowissenschaften und fortschrittliche Halbleiterfertigung beschleunigen, die globale Lieferkette stärken und das lokale Know-how in Schlüsselmärkten in Europa, Nordamerika und Südostasien vertiefen. Während KI die digitale Transformation in allen Branchen immer schneller vorantreibt, kümmert sich Galatek um die großen Herausforderungen in den Bereichen Biowissenschaften und Halbleiterfertigung. Das Unternehmen bietet Automatisierungs- und KI-Lösungen, die intelligente Labore und fortschrittliche Verpackungen neu gestalten - wichtige Bereiche, in denen Präzision und Intelligenz die nächste Generation von Innovationen bestimmen. Galatek hat seinen Sitz im Innovationszentrum von Singapur und verbindet seine agile, global vernetzte Forschung und Entwicklung mit einer lokalen Präsenz in wichtigen Märkten. Damit ist das Unternehmen ein wichtiger Motor für den industriellen Fortschritt im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Galatek konzentriert sich strategisch auf zwei stark nachgefragte Marktbereiche, in denen noch erhebliche technologische Lücken bestehen: In Biowissenschaften Das Unternehmen ist Vorreiter für das intelligente Labor der Zukunft. Durch die tiefe Integration von KI in die Forschungs-, Entwicklungs- und Service-Workflows hilft Galatek Wissenschaftlern, ihre Entdeckungen in komplexen Bereichen wie Diagnostik, NGS-Sequenzierung, 3D-Zell- und Organoidkultur, Arzneimittelentwicklung und synthetischer Biologie schneller voranzutreiben und Risiken zu minimieren. Das wird durch die Abio-Softwareplattform von Galatek noch besser, eine integrierte KI-gesteuerte Lösung, die ELN, LIMS, SDMS und fortschrittliche Automatisierung zusammenbringt, um wissenschaftliche Daten in nützliche Erkenntnisse umzuwandeln, Roboterintegrationen zu optimieren und durch ihre erweiterbare Architektur anpassbare, cloudunabhängige intelligente Laborabläufe zu unterstützen. Galatek hat strategische Partnerschaften mit weltweit führenden pharmazeutischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen geschlossen und hat gemeinsam mit weltweit anerkannten akademischen Partnern wie der National University of Singapore intelligente Labore der nächsten Generation geschaffen und damit eine Pipeline für eine nachhaltige Technologieführerschaft aufgebaut. In Halbleitern Galatek konzentriert sich auch auf KI-gesteuerte Innovation und Implementierung für fortschrittliche Verpackungen. Durch die tiefgreifende Integration von Bildverarbeitungs-KI und Bewegungssteuerungsalgorithmen erfüllt sie extreme Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit. Das Unternehmen bietet kritische Prozessausrüstungen und -lösungen an, die von der Front-End-Messtechnik und -Prüfung bis zum Back-End Advanced Packaging reichen. Zu den Kernlösungen gehören vollautomatische Overlay-Messsysteme, auf Deep Learning basierende automatische optische Inspektionssysteme (AOI) und Präzisions-Wafer-Dicing-Anlagen. Galatek arbeitet derzeit mit mehreren weltweit führenden Halbleiterherstellern zusammen und demonstriert dabei die Fähigkeit zur End-to-End-Kommerzialisierung vom technologischen Durchbruch bis zur skalierten Lieferung. Das Geschäftsmodell von Galatek, "Globale Lieferkette + Lokalisierter Service", bringt die Vorteile der asiatischen Lieferketten mit den firmeneigenen Lieferzentren in Malaysia und den USA zusammen und schafft so ein robustes globales Logistiknetzwerk. In den wichtigsten Märkten bieten lokale Teams in Europa, Nordamerika und Südostasien proaktiven, maßgeschneiderten Support während der gesamten Customer Journey, vom Vertrieb über den technischen Service bis hin zur Compliance, und stellen so sicher, dass Kunden ein nahtlos integriertes Angebot erhalten. "Die globale Industrie macht gerade einen riesigen Wandel durch, der von künstlicher Intelligenz und Automatisierung angetrieben wird", sagte David Tian, Geschäftsführer von Galatek. "Der Bedarf an intelligenten Labors in den Biowissenschaften und die Notwendigkeit von Innovationen im Bereich der fortschrittlichen Halbleiterverpackungen sind nicht nur branchenspezifische Anforderungen - das sind wichtige Punkte, auf die wir uns konzentrieren. Galatek hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei diesem Wandel ein zuverlässiger Infrastrukturpartner zu sein. Durch die Kombination von erstklassigen Lieferkettenkapazitäten mit lokalen Ressourcen sind wir zuversichtlich, dass wir die innovativen Lösungen liefern können, die globale Kunden brauchen - Lösungen, die für traditionelle Anbieter oft schwer schnell umzusetzen sind. Diese Serie-A-Finanzierung beschleunigt unseren Weg, diese Rolle in großem Umfang zu erfüllen." View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-in-singapur-ansassige-startup-unternehmen-galatek-sammelt-30-millionen-us-dollar-in-einer-serie-a-finanzierungsrunde-ein-um-die-ki-gestutzte-automatisierung-in-den-bereichen-biowissenschaften-und-halbleiterfertigung-voranzutr-302647392.html



