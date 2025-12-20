Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 19. Dezember das Steueränderungsgesetz 2025 abgesegnet. Auf diese Neuregelungen müssen sich Bürger im neuen Jahr einstellen. 1. Entfernungspauschale Die sogennate Pendlerpauschale wird ab dem 1. Januar 2026 auf 38 Cent pro Kilometer erhöht und gilt erstmals ab dem ersten Kilometer (bisher 30 Cent bis 20 km, 38 Cent ab 21 km). Dies führt gerade für Berufspendler schon ab einer kurzen Strecke zu einer spürbaren ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.