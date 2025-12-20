NurExone: Mit Exosomen auf dem Weg zu einer neuen Ära der Rückenmarksheilung

Anzeige / Werbung

Das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic verfolgt einen innovativen Therapieansatz zur Behandlung von Verletzungen des zentralen Nervensystems und positioniert sich damit als Vorreiter in der regenerativen Medizin. Im Zentrum steht die sogenannte ExoTherapy-Plattform, die auf Exosomen basiert - mikroskopisch kleine Botenstoffe, die im Körper eine zentrale Rolle bei der Zellkommunikation und -reparatur spielen. Statt auf klassische Medikamente oder invasive Eingriffe zu setzen, verfolgt NurExone (ISIN: CA67059R1091) einen minimal-invasiven Ansatz. Ziel ist die Wiederherstellung von Gehirn- und Rückenmarkfunktionen, die bislang als dauerhaft verloren galten.

Wissenschaftliche Wurzeln und globale Nachfrage

Die Grundlagen von NurExone Biologic beruhen auf Forschungsergebnissen des Technion und der Universität Tel Aviv. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens nahm mit der Ernennung von Lior Shaltiel zum CEO konkrete Formen an. Unter seiner Leitung erregte das Unternehmen internationale Aufmerksamkeit - mit Patientenanfragen aus Europa, den USA, Asien und selbst aus dem Iran. Für Business Talk unterstreicht diese globale Resonanz den wachsenden Bedarf an innovativen Therapieformen bei neurologischen Erkrankungen. Das Unternehmen verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit dem Anspruch, Leben wiederherzustellen.

ExoPTEN: Regeneration durch nasale Nanotherapie

Im Mittelpunkt der Technologieplattform steht ExoPTEN - eine nanobasierte Therapie mit regenerativen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Das Medikament wird nasal verabreicht, um den direkten Transport ins zentrale Nervensystem zu ermöglichen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die siRNA-Technologie, die gezielt zur Regeneration geschädigter Nervenzellen beiträgt. Ergänzt wird der Therapieansatz durch ein eigens entwickeltes Ladesystem, das die Integrität der Vesikel bewahrt und so eine stabile, wirksame Abgabe sicherstellt. Eine eigens aufgebaute Master Cell Bank dient als Grundlage für eine reproduzierbare und skalierbare Herstellung. Damit begegnet das Unternehmen einer der größten Herausforderungen im Biotechbereich: der standardisierten Produktion in GMP-Qualität.

Wachsender Markt, wachsender Bedarf

Der Markt für exosomenbasierte Therapien entwickelt sich laut Business Talk dynamisch - und NurExones ExoPTEN steht dabei im Fokus. Die Therapie zielt insbesondere auf akute Rückenmarksverletzungen ab, wie sie häufig infolge von Sport- oder Arbeitsunfällen auftreten. In vorklinischen Studien konnte die Behandlung bei Versuchstieren die motorischen Funktionen und den Blutfluss vollständig wiederherstellen. Die Resultate zeigen eine messbare funktionale Erholung - und unterstreichen das medizinische Potenzial der nasalen Exosomentherapie. Weltweit ereignen sich jährlich rund 900.000 neue Fälle von Rückenmarksverletzungen, allein 18.000 davon in den USA. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, plant NurExone die Gründung der US-Tochter Exo-Top zur Produktion von GMP-konformen Exosomen für medizinische und kosmetische Anwendungen.

Forschung, Finanzierung und Fertigung im Gleichklang

Bislang hat NurExone über 18 Millionen US-Dollar an Kapital eingeworben, ein Großteil davon floss direkt in die Forschung und Entwicklung. Die präklinischen Daten werden laut Business Talk als überzeugend und robust eingestuft - ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur klinischen Anwendung. Auch in der Produktion geht das Unternehmen neue Wege: Im Gegensatz zu herkömmlichen Zelltherapien ist die Exosomenherstellung effizienter und skalierbarer - ganz ohne Großanlagen wie Bioreaktoren. Das reduziert die Komplexität, senkt Kosten und sichert gleichbleibende Qualität. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das interdisziplinäre Team, das eng in Wissenschaft, Regulierung und Strategie zusammenarbeitet.

Strategische Plattform mit internationalem Rückhalt

NurExone wurde im Jahr 2020 gegründet und hat in kurzer Zeit eine modulare Plattform aufgebaut, die laut Business Talk bemerkenswerte präklinische Ergebnisse erzielt - unter anderem bei Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen sowie in der Gesichtsnervenerholung. Das wachsende Patentportfolio verschafft dem Unternehmen einen strategischen Vorsprung. Zudem baut NurExone sein internationales Netzwerk kontinuierlich aus - durch Partnerschaften mit führenden medizinischen Einrichtungen wie dem Sheba Medical Center und dem Goldschleger Eye Institute. Diese Kooperationen sollen die Anwendung der Plattform bei Sehnervenverletzungen weiter vorantreiben.

Ziel: Klinischer Standard für neurologische Heilung

In den kommenden fünf Jahren will NurExone ExoPTEN in die klinische Entwicklungsphase überführen und mit Exo-Top eine US-Produktion etablieren. Das erklärte Ziel: Einen neuen klinischen Standard bei der Behandlung schwerer neurologischer Schäden setzen. Mit einer klaren strategischen Ausrichtung, wissenschaftlicher Substanz und globalem Netzwerk demonstriert NurExone Biologic laut Business Talk, wie visionäre Forschung in konkrete therapeutische und kommerzielle Perspektiven münden kann.

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen

https://businesstalkmagazine.com/interviews/how-nurexone-biologic-is-shaping-the-future-of-regenerative-therapies/



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post NurExone: Mit Exosomen auf dem Weg zu einer neuen Ära der Rückenmarksheilung appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091