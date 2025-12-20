

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.12.2025 / 08:13 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Georg Nachname(n): Riedl Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HWA AG

b) LEI

529900T4Y9MH9A5TJJ87

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0LR4P1

b) Art des Geschäfts

Kauf von Aktien der HWA AG aus einer Barkapitalerhöhung (ohne Bezugsrecht) der Gesellschaft.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,04 EUR 999.998,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,04 EUR 999.998,88 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





