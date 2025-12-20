Ein seit dem Sommer arg gebeutelter MDAX-Wert hat jüngst zum Comeback angesetzt. Der Chart sendet gleich mehrerer bullische Signale für die Aktie. Und für Vorsichtige bietet sich ein Capped-Call an. Auf gutem Weg zurück an ihr Fünfjahreshoch sind die Jungheinrich Vz. Dieses wurde im Juli bei knapp 43?Euro markiert. Nach einem massiven Einbruch um ziemlich genau ein Drittel hat der MDAX-Wert nun wieder nachhaltig nach oben gedreht und dabei auch die ...

