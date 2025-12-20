EQS-News: MiniTool Software Limited / Schlagwort(e): Produkteinführung

VANCOUVER, BC, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- MiniTool Software Limited hat eine neue Version seines Partitionsmanagers angekündigt - MiniTool Partition Wizard 13.5. Dieses Update enthält den brandneuen Duplicate Cleaner und eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die den Nutzern hilft, ihren Speicher effizienter zu verwalten. Neue Funktionen und Verbesserungen in MiniTool Partition Wizard 13.5 1. Duplicate Cleaner mit Hard Link Unterstützung Der neu eingebaute Duplicate Cleaner hilft Anwendern, Speicherplatz zurückzugewinnen, indem er doppelte Dateien erkennt und verwaltet. Es bietet flexible Optionen zum Scannen, Überprüfen und sicheren Entfernen von Duplikaten und gibt dem Benutzer die Kontrolle darüber, wie die Dateien behandelt werden. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: Erkennung und Entfernung von doppelten Dateien : Schnelles Auffinden und Löschen doppelter Dateien auf internen und externen Laufwerken sowie USB-Geräten. Standardmäßig werden Duplikate zur Sicherheit in den Papierkorb verschoben, aber die Benutzer können sie auf Wunsch auch dauerhaft löschen.

(fakultativ): Hardlinks werden auf demselben NTFS-Laufwerk erstellt oder symbolische Links werden auf NTFS/ReFS-Laufwerken angezeigt. Diese , wobei der Zugriff auf die Originaldateien erhalten bleibt. Erweiterte Scaneinstellungen : Vor dem Scannen können die Benutzer die Scanspeicherorte, Dateitypen, Dateigrößenbereiche und Hash-Vergleichsmethoden (MD5 oder SHA-1) konfigurieren. Große Dateien können mit einem partiellen Hash-Wert gescannt werden, um schnellere Ergebnisse zu erzielen, und wichtige Systemdateien und -ordner können geschützt werden.

