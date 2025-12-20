EQS-News: MiniTool Software Limited
VANCOUVER, BC, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- MiniTool Software Limited hat eine neue Version seines Partitionsmanagers angekündigt - MiniTool Partition Wizard 13.5. Dieses Update enthält den brandneuen Duplicate Cleaner und eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die den Nutzern hilft, ihren Speicher effizienter zu verwalten.
Neue Funktionen und Verbesserungen in MiniTool Partition Wizard 13.5
1. Duplicate Cleaner mit Hard Link Unterstützung
Der neu eingebaute Duplicate Cleaner hilft Anwendern, Speicherplatz zurückzugewinnen, indem er doppelte Dateien erkennt und verwaltet. Es bietet flexible Optionen zum Scannen, Überprüfen und sicheren Entfernen von Duplikaten und gibt dem Benutzer die Kontrolle darüber, wie die Dateien behandelt werden.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
2. Aufgefrischte Software-Schnittstelle
MiniTool Partition Wizard 13.5 verfügt über eine übersichtlichere und intuitivere Oberfläche. Die Symbole und Grafiken wurden aktualisiert und sehen jetzt noch schärfer aus. Das Layout ist einfacher zu navigieren und bietet eine reibungslosere und einheitlichere Erfahrung.
3. Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen
Diese neue Version enthält allgemeine Optimierungen, die die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Stabilität der Software verbessern. Diese Verbesserungen verbessern die Benutzerfreundlichkeit der gesamten Anwendung.
Über MiniTool Partition Wizard
MiniTool Partition Wizard ist ein umfassendes Festplattenverwaltungsprogramm für Windows-Benutzer. Es bietet eine breite Palette von Funktionen, einschließlich Partitionsverwaltung, Klonen von Festplatten, Speicherplatzanalyse und Dateisystemkonvertierung, die die Optimierung und Wartung von Speichergeräten erleichtern.
Über MiniTool Software Limited
MiniTool Software Limited ist ein professionelles Softwareunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Computeranwendungen spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens umfassen eine breite Palette von Lösungen, darunter Partitionsverwaltung, Datenwiederherstellung, Datensicherung, Videobearbeitung und Videokonvertierung.
