Der italienische Ernährungswissenschaftler Antonio Galatà überrascht mit einer Neuinterpretation des Rezepts für Käsekuchen, einem immer beliebteren Dessert an den deutschen Weihnachtsfeiertagen, und verfeinert es mit Heidelbeeren: die perfekten Verbündeten für Herz, Geist, Gewebe und Immunsystem

BERLIN, Dec. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heidelbeeren, kleine Früchte von intensiv violetter Farbe, bieten einzigartige, oftmals wenig bekannte gesundheitliche Vorteile. Und gerade wegen dieser weniger bekannten gesundheitsfördernden Eigenschaften kamen CSO Italien und Berry Swing auf die Idee, Beeren zur Weihnachtszeit auf den Tisch zu bringen. Mit dieser Initiative soll das Bewusstsein für die "geheimen" Eigenschaften eines Lebensmittels geschärft werden, das die kulinarisch schönste Zeit des Jahres mit Wohlgeschmack und Wohlbefinden bereichern kann.

Ein köstlicher Käsekuchen lässt sich im Handumdrehen in einen wahren Wellness-Verbündeten verwandeln - alles, was es dazu braucht, ist eine Handvoll Heidelbeeren. Aus diesem Grund hat der italienische Ernährungswissenschaftler, Biologe und Präsident der Italian Association of Nutritionists in the Kitchen (AINC), Antonio Galatà, seine eigene Version mit diesen kleinen Wellness-Kostbarkeiten, die einzigartige Nährwerteigenschaften aufweisen, kreiert. "Die saftigen, aromatischen und bunten Beeren sind reich an Mangan, Vitaminen, Polyphenolen und Anthocyanen. Sie stecken voller wertvoller gesundheitsfördernder Inhaltsstoffe, die das Herz, das Gehirn, das Körpergewebe und das Immunsystem stärken", so Dr. Galatà.

Jetzt müssen Sie nur noch Ihr Weihnachtsdessert in einen wahren Gesundmacher verwandeln. Hier ist das Rezept für einen Käsekuchen mit Heidelbeeren, den Sie zu Hause für die Weihnachtsfeiertage zubereiten können.

Inhaltsstoffe

- 150 g griechischer Joghurt

- 100 g frische oder gefrorene Heidelbeeren

- 1 Teelöffel Zitronensaft

- 1 Esslöffel Mehl (für die Sauce)

- 1 große Handvoll Popcorn

- 1 Esslöffel Mascarpone (optional, für zusätzliche Cremigkeit)

- Samen (Chia-, Lein- oder Sesamsamen) zum Garnieren

Zubereitung

Für die Heidelbeersauce die Heidelbeeren mit dem Zitronensaft und 1 Esslöffel Mehl in einem kleinen Topf unter Rühren kochen, bis sie leicht angedickt ist. Anschließend abkühlen lassen. Für den Kuchenboden eine Handvoll Popcorn mit den Händen zu einer kompakten Masse in einer kleinen Schüssel oder einem Glas zerdrücken. Mit der Rückseite eines Löffels die Masse fest andrücken. In einer separaten Schüssel den Joghurt mit der Mascarpone (falls verwendet) glatt rühren. Die Mischung auf den Popcornboden geben. Zum Schluss die abgekühlte Heidelbeersauce darüber gießen und mit kernigen Samen für eine besonders gesunde Variante dekorieren.

Dieser Beitrag wurde auf den wichtigsten Social-Media-Kanälen von BerrySwing veröffentlicht, einem von der Europäischen Union kofinanzierten Kommunikations- und Werbeprojekt für in Europa angebaute Kleinfrüchte. Diese Neuinterpretation entspringt dem Anliegen von CSO Italien, das Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von in Europa nach EU-Qualitätsrichtlinien angebauten Beeren zu stärken.

