Die Aktie von Strategy gehört zu den volatilsten Papieren am Markt und wird maßgeblich durch die Entwicklung von Bitcoin geprägt. Nach einer Phase deutlicher Überrendite steht das Wertpapier inzwischen stark unter Druck und zwingt Anleger zu einer Neubewertung von Chancen und Risiken. Ein Geschäftsmodell auf Basis von Hebel und Erwartung Strategy betreibt im Kern eine Form der Schuldenarbitrage, indem das Unternehmen Aktien und Fremdkapital ausgibt, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.