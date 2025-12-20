Die jüngsten Handelstage haben der Börse eine seltene Kombination aus Stabilität und besserer Planbarkeit geliefert. Für Investoren entsteht damit ein Umfeld, in dem Erwartungen für die kommenden Jahre auf realistischeren Annahmen fußen und weniger auf spekulativen Extremen. Mehr Klarheit für die Märkte Die vergangene Woche brachte eine Entwicklung, die an den Finanzmärkten nicht häufig zu beobachten ist: bessere Sichtbarkeit für Anleger, ohne dass ...

