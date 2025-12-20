© Foto: DALL-E

"Wo bleibt das Geld?" Diese Frage stellen sich viele, seit Deutschland seine finanzpolitischen Zügel lockerte. Wie die geplanten Impulse die Wirtschaft jetzt endlich anheizen.Die Finanzexperten der Berenberg Bank sagen, dass sich die fiskalischen Impulse aus den erhöhten öffentlichen Ausgaben Deutschlands nun endlich in den Wirtschaftsdaten widerspiegeln. Im Oktober stiegen die deutschen Auftragseingänge um 2,7 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des dritten Quartals. Dies war vor allem auf einen Anstieg der Inlandsaufträge um 10 Prozent zurückzuführen. Besonders auffällig war der Anstieg von Großaufträgen im Bereich "sonstige Transportmittel", die größtenteils militärische Ausrüstung …