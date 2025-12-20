Die Stadt Bremen hat ein neues Interessenbekundungsverfahren zum Ausbau der Ladeinfrastruktur gestartet. Betreiber können sich ab sofort für einzelne Suchräume bewerben. Auf diesem Weg sollen rund 250 neue Ladepunkte entstehen. Ziel der Stadt ist es, Lademöglichkeiten dort zu schaffen, wo sie tatsächlich benötigt werden. Laut aktuellen Daten der Bundesnetzagentur befanden sich in der Freien Hansestadt Bremen mit Stand zum 1. November insgesamt 1.413 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
