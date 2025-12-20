Die Stadt Bremen hat ein neues Interessenbekundungsverfahren zum Ausbau der Ladeinfrastruktur gestartet. Betreiber können sich ab sofort für einzelne Suchräume bewerben. Auf diesem Weg sollen rund 250 neue Ladepunkte entstehen. Ziel der Stadt ist es, Lademöglichkeiten dort zu schaffen, wo sie tatsächlich benötigt werden. Laut aktuellen Daten der Bundesnetzagentur befanden sich in der Freien Hansestadt Bremen mit Stand zum 1. November insgesamt 1.413 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.