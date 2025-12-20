Die Bewertung deutscher Firmen ist sehr günstig. Das weckt Interesse von strategischen Investoren, aber auch von Beteiligungsfirmen. Drei Firmen, die auf die Kaufliste rücken könnten Es geht Schlag auf Schlag. Zwei konkrete Übernahmegeschäfte scheinen in der Anbahnung zu sein, bei einem werden schon potenzielle Käufer aufgezählt. Völlig unerwartet meldete Baumaschinenspezialist Wacker Neuson, dass die Gründerfamilie, die 55 Prozent der Anteile hält, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.