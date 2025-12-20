Die Hyundai Motor Group hat eine Reihe von Personalentscheidungen angekündigt. Die wichtigste: Manfred Harrer wird mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Präsidenten und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Hyundai Motor Group befördert. Der koreanische Konzern gibt an, man habe die "Personalentscheidungen zur Beschleunigung des Wandels hin zu einem softwaregesteuerten Mobilitätskonzern" getroffen. Genau so wird auch Harrers neues Aufgabenfeld ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.