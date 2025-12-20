Die Hyundai Motor Group hat eine Reihe von Personalentscheidungen angekündigt. Die wichtigste: Manfred Harrer wird mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Präsidenten und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Hyundai Motor Group befördert. Der koreanische Konzern gibt an, man habe die "Personalentscheidungen zur Beschleunigung des Wandels hin zu einem softwaregesteuerten Mobilitätskonzern" getroffen. Genau so wird auch Harrers neues Aufgabenfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
