Farbenfrohe Pflanzen, die es gar nicht gibt: Auf Tiktok werben Betrüger:innen mit KI-generierten Videos für gefälschte Samen. Sogar Expert:innen haben inzwischen Probleme, KI-Videos zu identifizieren. KI-Video-Tools wie Sora von OpenAI sind beliebt, weil sie nahezu grenzenlose kreative Möglichkeiten bieten. Gleichzeitig eröffnen sie aber auch neue Spielräume für Betrüger:innen. Wie Futurism berichtet, kursieren auf der Social-Media-Plattform Tiktok ...Den vollständigen Artikel lesen ...
