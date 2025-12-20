Farbenfrohe Pflanzen, die es gar nicht gibt: Auf Tiktok werben Betrüger:innen mit KI-generierten Videos für gefälschte Samen. Sogar Expert:innen haben inzwischen Probleme, KI-Videos zu identifizieren. KI-Video-Tools wie Sora von OpenAI sind beliebt, weil sie nahezu grenzenlose kreative Möglichkeiten bieten. Gleichzeitig eröffnen sie aber auch neue Spielräume für Betrüger:innen. Wie Futurism berichtet, kursieren auf der Social-Media-Plattform Tiktok ...

