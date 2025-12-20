© Foto: OpenAI

Der Markt für Gewichtsreduktion könnte bis 2030 einen Umsatz von 150 Milliarden US-Dollar erzielen. Biotech-Unternehmen wetteifern um die Vorherrschaft.Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion boomt, und Biotech-Unternehmen wetteifern darum, sich ihren Platz in einem lukrativen Sektor zu sichern, der derzeit von Novo Nordisk und Eli Lilly dominiert wird. Analysten prognostizieren, dass die Branche bis zum nächsten Jahrzehnt einen Jahresumsatz von 150 Milliarden US-Dollar erzielen könnte. Die rasant steigende Nachfrage nach den Medikamenten gegen Fettleibigkeit hat Eli Lilly geholfen, im vergangenen Monat als erstes Pharmaunternehmen einen Marktwert von 1 Billion Dollar zu erreichen. …