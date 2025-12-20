"Wenn Ihr vergesst zu laden, dann vergesst Ihr auch zu tanken. Wo ist das Problem?" Mit diesem nüchternen Satz bringt Benedict Pretnar vom Caritasverband Taunus den Umstieg seines ambulanten Pflegedienstes auf E-Autos auf den Punkt. Bei unserer Online-Konferenz schilderte er, warum Elektromobilität im Pflegealltag keine Frage, sondern logische Konsequenz ist. Pretnar verantwortet beim Caritasverband Taunus nicht nur die Alten- und Gesundheitshilfe, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net