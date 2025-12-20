© Foto: adobe.stock.com

Silber jagt von Rekord zu Rekord. Die Rallye strotzt nur so vor Kraft. Und dennoch mehren sich die mahnenden Stimmen, die eine vermeintliche Überhitzung erkennen und einen Abverkauf befürchten - ein Grund zur Sorge? Warnungen vor taumelndem Silberpreis werden immer lauter Die Rekordjagd geht ungebremst weiter. Silber eilt von Hoch zu Hoch und scheint dabei der Schwerkraft zu entsagen. Das Edelmetall nimmt mittlerweile die Marke von 70 US-Dollar ins Visier. Bei Silber ist eine historische Neubewertung in vollem Gange. Und obgleich Silber haussiert und die Rallye bislang keinerlei Schwäche erkennen lässt, mehren sich die mahnenden Stimmen. Das mag zunächst verunsichern, doch aus bullischer …