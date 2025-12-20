© Foto: Unsplash

Eine defensive US-Aktie aus dem Konsumsektor erzielte seit 1963 eine Rendite von 158.784 Prozent - bereinigt um Splits und Dividenden. Um diese "Buffett-Aktie" geht es!158.784 Prozent Kursgewinn in 63 Jahren - bereinigt um Splits und Dividenden- mit einer defensiven Dividendenaktie? Ja, das geht! Wer 1963 zum Jahrestief 1.000 US-Dollar in Coca-Cola investiert und die Aktien erst 2025 zum Jahreshoch verkauft hätte, hätte aus 1.000 US-Dollar knapp 1,6 Millionen US-Dollar gemacht. Denn im Jahr 1963 kostete eine Coca-Cola-Aktie lediglich 0,0457 US-Dollar. Für 1.000 US-Dollar hätte man somit 21.882 Anteilsscheine erhalten. Im November 2025 erreichte die Coca-Cola-Aktie ein Jahres- und …