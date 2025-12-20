Dr. Dennis Riedl: Experte redet Klartext: Welche Assets 2026 ins Depot gehören

Anzeige / Werbung

Dr. Dennis Riedl teilt seine bewährte Strategie und die Top-Assets für das neue Jahr

Die Finanzmärkte bieten im Verlauf eines Jahres unterschiedliche Phasen, die Anleger für ihre Investments nutzen können. In seinem neuesten Beitrag teilt Dr. Dennis Riedl seine auf Saisonalitäten basierende Anlagestrategie, die auf langjähriger Erfahrung und einer prägnanten Datenbasis beruht. Dabei erklärt er nicht nur, wie sich mit simplen Prinzipien bessere Renditen erzielen lassen, sondern auch, welche vier Assets er für das Jahr 2026 ausgewählt hat.

Dr. Riedl hebt hervor:

"Die Idee hinter Saisonalitäten ist es, nur das beste Asset zur jeweils besten Zeit im Portfolio zu halten. Und das Beste daran: Die Ergebnisse überzeugen, denn wir haben damit in den letzten Jahren die wichtigsten Indizes deutlich geschlagen."

Welche Werte konkret gemeint sind und welche Chancen diese bieten, erfahren Sie in den folgenden Kapiteln.

Gold: Robust in seinem saisonalen Zyklus

Gold war bereits 2024 und 2025 Teil von Dr. Riedls saisonaler Strategie und bleibt auch im neuen Jahr ein wichtiges Asset. Der Hintergrund ist simpel: Gold hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es sich in Zyklen bewegt. Nach längeren Phasen seitwärtsgerichteter Bewegungen folgen starke Aufwärtstrends.

Ein entscheidender Punkt dabei: Immer dann, wenn der Goldpreis neue Höchststände markierte, profitierte das Edelmetall in den darauffolgenden zwei bis vier Jahren von weiteren Zuwächsen. So erklärt Dr. Riedl:

"Seit dem letzten Höchststand hat Gold in den vergangenen zwei Jahren enorm an Wert zugelegt. Doch in den Jahren 3 und 4 wird es schwieriger."

Zwar sieht er weiteres Potenzial, plant jedoch, sein Gold-Engagement leicht zu reduzieren, um mögliche Umschwünge zu berücksichtigen. Dennoch bleibt das Edelmetall auch 2026 ein zentraler Bestandteil seiner Strategie, wenn auch in geringerer Gewichtung.

Nasdaq: Starke Saisonalität im Winterhalbjahr

Technologie-Aktien profitieren historisch von der starken Performance während des sogenannten Winterhalbjahres. Der Nasdaq 100 bildet den technologielastigen Index ab und ist daher ein wesentlicher Baustein in Dr. Riedls saisonaler Strategie.

"Der Dezember und das gesamte Winterhalbjahr zählen zur stärksten Zeit für Aktien, insbesondere für Tech-Werte", erklärt Dr. Riedl. Historische Daten zeigen, dass der Nasdaq besonders im vierten Quartal - also von Oktober bis Dezember - überdurchschnittlich hohe Renditen erzielt. Trotz kurzfristiger Turbulenzen sieht er keinen Grund, hier strategisch auszusteigen - im Gegenteil: Die aktuelle Saisonalität unterstützt seine Zuversicht.

Platin: Das unterschätzte Edelmetall

Ein weiteres zukunftsträchtiges Asset in der saisonalen Betrachtung ist Platin. Dr. Riedl nennt mehrere Gründe, warum Platin aktuell eine der spannendsten Chancen bietet. Während Gold, Silber und Palladium seit 1977 eine ähnliche Performance aufweisen, hinkt Platin deutlich hinterher. "Im Vergleich hat Platin noch rund 100% Aufholpotenzial, sodass es von allen Edelmetallen die attraktivste Chance bietet", so der Finanzexperte.

Besonders interessant: Platin zeigt eine historisch starke Resilienz, selbst wenn Gold oder andere Edelmetalle Schwächen zeigen. Dadurch entsteht ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, welches Dr. Riedl auch für 2026 nutzen möchte.

Volatilitätsindex (VIX): Absicherung gegen Marktstürme

Als potenzielles viertes Asset schlägt Dr. Riedl eine Position auf den Volatilitätsindex VIX vor. Dieser misst die erwarteten Schwankungen, z.B. des S&P 500 und dient gleichzeitig als Absicherung gegen Marktabstürze.

"Zum Jahresende markiert der VIX oft einen Boden, bevor er Anfang des neuen Jahres wieder ansteigt. Das ergibt gerade in turbulenten Marktphasen eine ausgezeichnete Absicherungsmöglichkeit", erläutert Dr. Riedl. Insbesondere für das erste Quartal 2026 könnte der VIX eine interessante Option darstellen, um potenzielle Turbulenzen aktiv zu managen.

Fazit: Saisonalität als wirkungsvolle Strategie

Dr. Dennis Riedl zeigt eindrucksvoll, wie mit saisonalen Strategien nachhaltige Erfolge an den Finanzmärkten erzielt werden können. Mit Gold, dem Nasdaq 100, Platin und eventuell dem VIX als Absicherung, setzt er auf eine bewährte Auswahl von Assets, die auf historischen Daten und klaren Mustern basiert. Wichtig bleibt jedoch, Risiken im Auge zu behalten und eventuelle Gewinnmitnahmen rechtzeitig einzuplanen.

Bleiben Sie informiert: Sehen Sie sich das ganze Video an und erhalten Sie noch tiefere Einblicke in Dr. Riedls Analysen.

Enthaltene Werte: US6311011026,XD0002747026,XD0002876395,US12498A1016