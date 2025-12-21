Dr. Dennis Riedl: Das sind die Favoriten 2026 - Die Watchlist des Börsenprofis

Anzeige / Werbung

Dr. Dennis Riedl teilt zeigt, worauf er 2026 an der Börse setzt

Das Jahr 2026 steht vor der Tür, und viele Anleger fragen sich, welche Investmentchancen sich bieten. Während die Märkte 2025 ein erfreuliches Jahr abgeschlossen haben, bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung hoch. Dr. Dennis Riedl, ein erfahrener Finanzexperte und Investor, hat in seinem jüngsten Video zwei ungewöhnliche Favoriten für das neue Jahr vorgestellt: das Edelmetall Platin und den argentinischen Merval-Index. In diesem Blogbeitrag nehmen wir die wichtigsten Aussagen von Dr. Riedl genauer unter die Lupe.

Platin: Ein unterschätztes Edelmetall mit Potenzial

Platin wird oft im Schatten seiner bekannteren "Geschwister" Gold und Silber übersehen. Doch laut Dr. Riedl steckt in Platin erhebliches Potenzial für das Jahr 2026. Aktuell wird Platin deutlich unter seinen historischen Höchstständen gehandelt, während Gold und Silber bereits neue Rekorde aufstellen konnten. Diese relative Unterbewertung stellt aus seiner Sicht eine spannende Gelegenheit dar.

Im Vergleich zu Gold ist der Preis von Platin historisch niedrig. Das sogenannte Gold-Platin-Ratio, das das Verhältnis zwischen Gold- und Platinpreisen darstellt, liegt derzeit auf einem hohen Niveau, was Platin als möglichen Nachzügler positioniert. Dr. Riedl erläutert:

"Platin hat im Gegensatz zu Gold und Silber noch nicht einmal seine alten Höchststände erreicht. Der aktuelle Aufwärtstrend ist aber besonders steil und könnte Anlegern interessante Möglichkeiten bieten."

Technisch gesehen befindet sich Platin am Beginn einer potenziellen Aufholbewegung. Die Kursentwicklung von Palladium, einer verwandten Edelmetallklasse, und der Beitrag von industriellen Anwendungen, beispielsweise im Automobilsektor, könnten Platin in den kommenden Monaten zusätzlichen Antrieb verleihen. Doch wie bei jedem Edelmetall gibt es auch Risiken, die Anleger beachten sollten. Eine Rückkehr des Goldes zu niedrigeren Kursen könnte den Preis von Platin unter Druck setzen.

Argentinischer Merval-Index: Chancen in einem aufstrebenden Schwellenland

Als zweiten Favoriten nennt Dr. Riedl den Merval-Index, den führenden Aktienindex Argentiniens. Argentinien hat in den letzten Jahren schwierige wirtschaftliche Zeiten durchlebt, darunter eine massive Inflation. Doch mit der Einführung wirtschaftlicher Reformen, angeführt durch den Präsidenten Javier Milei, hat das Land nun erste Erfolge zu verzeichnen.

Eine sinkende Inflationsrate und stabilere wirtschaftliche Rahmenbedingungen sorgen laut Dr. Riedl für eine zunehmende Attraktivität des Aktienmarktes. Der Merval-Index, der Unternehmen aus verschiedenen Sektoren umfasst, hat in den letzten Monaten einen beeindruckenden Anstieg verzeichnet. Dennoch bewertet der Markt zahlreiche Aktien weiterhin moderat, mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) unter zehn.

"Trotz globaler Unsicherheiten bietet der Merval-Index attraktive Bewertungen und ein spannendes Aufholpotenzial. Argentinien entwickelt sich in wirtschaftlicher Hinsicht zu einem spannenden Investmentziel, auch wenn es natürlich spekulativ bleibt."

Makroökonomischer Kontext: Warum jetzt?

Dr. Riedl sieht die beiden vorgestellten Anlagen nicht isoliert, sondern im größeren Kontext der globalen Märkte. Die US-Märkte, vertreten durch den S&P 500, befinden sich trotz wirtschaftlicher Herausforderungen weiterhin in einem dominanten Aufwärtstrend. Dieser Aufschwung erstreckt sich auch auf alternative Anlageklassen wie Edelmetalle.

Das Edelmetall Platin profitiert besonders von der steigenden Nachfrage im Industriesektor, während die verbesserte Situation in Argentinien eine Erholung des Merval-Index begünstigt. Trotzdem mahnt Dr. Riedl zur Vorsicht, insbesondere im Hinblick auf Volatilität und mögliche technische Korrekturen:

"Eine globale Abkühlung der Börsen könnte auch Edelmetalle und Schwellenmärkte betreffen. Anleger müssen sich der Risiken bewusst sein und gegebenenfalls mit einer breiten Diversifikation arbeiten."

Risiken und Warnhinweise

Wie bei allen Investments gibt es bei Platin und dem Merval-Index Risiken, die Anleger nicht unterschätzen sollten. Beim Edelmetallmarkt sind Preisschwankungen nichts Ungewöhnliches, und der Platinpreis könnte durch externe Faktoren wie einen schwächeren Goldpreis oder sinkende industrielle Nachfrage belastet werden.

Im Fall des argentinischen Marktes besteht das Risiko einer politischen Instabilität. Zwar hat Präsident Javier Milei mit seinen Reformen die Inflationsrate deutlich gesenkt, doch die langfristige Stabilität dieser Politik ist ungewiss. Hinzu kommt die geopolitische Unsicherheit, die Schwellenmärkte oft stärker betrifft als entwickelte Märkte.

Dr. Riedl betont daher die Wichtigkeit, Risiken stets im Blick zu behalten und Investitionen sorgfältig zu überlegen:

"Insbesondere der argentinische Markt ist ein spekulativer. Anleger sollten hier Diversifikation ernst nehmen und nur begrenzt Kapital binden."

Fazit: Spannende Optionen für mutige Anleger

Mit Platin und dem Merval-Index stellt Dr. Dennis Riedl zwei außergewöhnliche Investmentideen für 2026 vor. Während Platin als unterschätztes Edelmetall mit Aufholpotenzial glänzt, bietet der Merval-Index Chancen in einem aufstrebenden Schwellenland. Beide Investments sind jedoch spekulativ und setzen eine gewisse Risikobereitschaft voraus.

Anleger, die diese Anlageklassen in Erwägung ziehen, sollten die individuelle Gewichtung ihrer Portfolios sorgfältig prüfen. Eine breite Diversifikation bleibt der Schlüssel, insbesondere in einem Jahr voller Unwägbarkeiten und neuer Chancen.

