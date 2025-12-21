Antizyklische Chancen entstehen bekanntlich dort, wo Qualitätsunternehmen vorübergehend unterschätzt werden. So liegen hinter einem Logistik-Player zwar mehrere schwierige Jahre, inzwischen mehren sich jedoch die Anzeichen für eine nachhaltige Wende. Für Anleger eröffnet sich damit eine seltene antizyklische Gelegenheit - mit attraktivem Erholungspotenzial und einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite.Logistikunternehmen sind eine tragende Säule der globalen Warenwirtschaft. Ohne sie kämen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär