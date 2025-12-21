Breaking News: Das ist der nächste Goldproduzent in den USA?!

Anzeige / Werbung

Wir sind zu 100% davon überzeugt, dass Q-Gold Resources Ltd. (WKN: A2JBXB) das beste Gold-Investment ist, dass sie derzeit tätigen können!

Die heute veröffentlichte News bringt jetzt Gewissheit über die nahe Zukunft - eine Gewissheit, die die Anleger zu schätzen wissen werden, denn der nun veröffentlichte Plan verspricht viele Meilensteine, die 2026 erreicht werden! Die mögliche Reaktion am Montag nach Wiederaufnahme des Handels: Verstärktes Volumen und ein neues Allzeithoch wären wenig überraschend!, was sogar eine steile Jahresendrallye triggern könnte!

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Bezahlte Werbung (Auftraggeber: Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB))

Aktien im Wert von 11,5 Mio. CAD konnte man kürzlich bei akkreditierten Anlegern platzieren! Q-Gold Resources Ltd. (WKN: A2JBXB) verfügt über rund 1,7 Mio. Unzen Gold und 2,2 Mio. Unzen Silber (angezeigt + abgeleitet kombiniert; Quelle: letzter NI-43-101-Report). Der In-situ-Wert dieser Edelmetalle beläuft sich bei aktuellen Preisen (Gold: 4.300 USD/oz; Silber: 65 USD/oz) auf über 7 Milliarden USD - gegenüber einem Börsenwert von lediglich 30 Mio. USD.

Breaking News: QGold Resources Delivers Transformational Year With Quartz Mountain Gold Project Acquisition, $11.5m Financing, and Updated Mineral Resource Estimate; Advances 2026 Development Strategy

"2025 war ein wegweisendes Jahr für QGold. Wir haben die Übernahme des hochwertigen Goldprojekts Quartz Mountain erfolgreich abgeschlossen, eine Finanzierung in Höhe von 11,5 Millionen Dollar gesichert und eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vorgelegt, die das beträchtliche Ausmaß und Potenzial dieses fortgeschrittenen Projekts verdeutlicht. Ich möchte unserem engagierten Team, unseren neuen Vorstandsmitgliedern sowie unseren Aktionären und den lokalen Gemeinschaften für ihre Unterstützung beim Erreichen dieser wichtigen Meilensteine ??danken. Mit starker finanzieller Unterstützung, einer soliden Mineralressourcenbasis und erfahrenen technischen Partnern sind wir hervorragend aufgestellt, um Quartz Mountain im Jahr 2026 durch Wirtschaftlichkeitsstudien und Genehmigungsverfahren weiterzuentwickeln und unserem Ziel, Oregons nächster Goldproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen." - Peter Tagliamonte, Präsident und CEO von Gold Resources Ltd. (WKN: A2JBXB)

Das Unternehmen hat seinen Aufsichtsrat mit zwei hochqualifizierten Branchenexperten verstärkt:

Scott Parsons, Direktor: Derzeit Vizepräsident Exploration bei Alamos Gold Inc. Als erfahrener Explorationsgeologe mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Goldexploration und Ressourcenentwicklung bringt Herr Parsons fundiertes Fachwissen mit, das für den Aufsichtsrat von Gold Resources Ltd. (WKN: A2JBXB) bei der Weiterentwicklung der Explorations- und Entwicklungsprogramme des Unternehmens von unschätzbarem Wert sein wird.

Jamsheed Metha, Direktor: Ehemaliger stellvertretender Vorsitzender von BMO Capital Markets mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Bergbaufinanzierung und Unternehmensstrategie. Während seiner Zeit bei BMO bekleidete Herr Metha mehrere leitende Positionen, darunter die Leitung des Bereichs Kanadische Aktien, Derivate und ETFs. 2015 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt, eine Position, die er bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2023 innehatte. Im Laufe seiner Karriere beriet Herr Metha Bergbauunternehmen in allen Wachstumsphasen, von der Exploration bis zur Produktion und M&A-Finanzierung. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Aktienkapitalmarktstrategie von BMO. Als wichtiges Mitglied des "Equity Capital Commitments Committee" der Bank überwachte er die Aktienrisikopositionen und pflegte langfristige institutionelle Beziehungen.

WICHTIGSTE PRIORITÄTEN UND TITEL FÜR 2026:

Abschluss der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA): Erstellung einer fundierten PEA für Quartz Mountain mit unabhängiger Bewertung der Abbaumethoden, Aufbereitungsoptionen, Investitions- und Betriebskosten sowie der Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts - als solide Grundlage für zukünftige Machbarkeitsstudien.

Vorantreiben der ersten Explorationsgenehmigungen für Quartz Mountain: Sicherstellung der erforderlichen Genehmigungen für erweiterte Oberflächen- und Bohraktivitäten, um das Ressourcenwachstum und die technische Optimierung zu fördern.

Beginn der Explorationsaktivitäten in Quartz Mountain: Durchführung von Ressourcenerweiterungs- und "Infill"-Bohrungen im Kerngebiet der Quartz-Mountain-Lagerstätte zur Unterstützung der Ressourcenaufwertung und zur Gewinnung von Material für weiterführende metallurgische Untersuchungen.

Metallurgische Bohrungen, Testarbeiten und Machbarkeitsstudien: Durchführung gezielter metallurgischer Bohrprogramme, gefolgt von umfassenden Säulenlaugungs- und Gewinnungstests. Generierung wichtiger Daten zur Optimierung von Prozessabläufen und Unterstützung der Machbarkeitsstudien sowie der Umwandlung von Mineralressourcen von der niedrigeren Kategorie "angezeigt" in die höhere Kategorie "gemessen".

"Durch die systematische Weiterentwicklung des Quartz Mountain-Projekts mittels Wirtschaftlichkeitsstudien, Genehmigungsverfahren und Exploration wollen wir mehrere Katalysatoren liefern, die das überzeugende Potenzial des Projekts unterstreichen und Q-Gold Resources Ltd. (WKN: A2JBXB) als aufstrebenden nordamerikanischen Goldentwickler positionieren, der sich verantwortungsvollen Explorations- und Entwicklungspraktiken, transparenter Einbindung der Interessengruppen und der Schaffung langfristigen Werts für Aktionäre, Gemeinden sowie den Bundesstaat Oregon und die Provinz Ontario verpflichtet hat." - Peter Tagliamonte, Präsident und CEO von Gold Resources Ltd. (WKN: A2JBXB)

News Fazit:

2026 sollte für die Aktionäre von Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) ein phantastisches Jahr werden, denn das hervorragende Management hat Pläne, die der Aktie ein hohes Gewinnpotential verleihen.

Zum allersten Mal spricht man aus, was die Aktionäre sicherlich begeistern wird.

WIR WOLLEN DER NÄCHSTE GOLDPRODUZENT IN OREGON WERDEN UND DAZU WERDEN WIR IM JAHR 2026 ALLE REGISTER ZIEHEN!

Wenn wir die ,Aussagen richtig interpretieren, dann werden schon bald die Hebel in Bewegung gesetzt, um in die Genehmigungsphase zu kommen. Man betraute SLR Consulting mit der Durchführung von Umweltverträglichkeits- und Genehmigungsstudien.

QGold Resources Engages SLR Environmental to Advance Permitting for Quartz Mountain Gold Project; Major Permitting Milestone for Flagship Oregon Gold Asset

Gleichzeitig versucht man die Quartz Mountain Lagerstätte zu erweitern und es gibt auch ein äußerst attraktives Ziel, nämlich den fast jungfräulichen Angels Camp Abschnitt auf dem man schon Goldwerte bis zu 160g/t (ca. 5 Unzen = über 20.000 USD/t Gestein) in der Vergangenheit feststellen konnte!

Das alle diese Pläne realisierbar sind, dafür spricht das gut gefüllte Bankkonto von Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB), was beim Explorationsfirmen eher die Ausnahme als die Regel ist.

Der Zeitpunkt für eine Investition erscheint gut getimet, denn man kann die Schwäche des Kurses, resultierend aus den Tax-Loss-Verkäufen nutzen und gleichzeitig auf eine erhöhte Dynamik aufgrund der zu erwartenden Meilenstein-Meldungen spekulieren!

Q-Gold Resources Ltd.*

WKN: A2JBXB , TSXV: QGR , ISIN: CA7472695047

Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) verfolgt eine Dual-Asset-Goldstrategie mit Fokus auf kurzfristige Katalysatoren, Ressourcenwachstum und inländische Goldproduktion. Mit der Akquisition des Quartz Mountain Projektes in Oregon in den USA von Alamos Gold (NYSE/TSX: AGI, Börsenwert: 15 Mrd. CAD) und einem hochwertigen, ehemals produzierenden kanadischen Asset, Mine Centre, einer ehemaligen Goldmine mit hochgeradigen Erzadern, ist Q-Gold bestens aufgestellt, um Amerikas nächster führender Goldentwickler zu werden.

Quartz Mountain - Gold-Massenlagerstätte mit High-Grade-Phantasie in Oregon

80.000 Meter [!!!] wurden in den letzten Jahren schon gebohrt und damit haben die Geologen ein sehr genaues Bild davon, was knapp unter der Oberfläche in Oregon liegt. Rund 55 Mio. Tonnen Gestein mit einem durchschnittlichen Goldanteil von 0,7-0,9 g/t ergibt fast genau 1,7 Mio. Unzen Gold mit einem derzeitigen In-Situ-Wert von rund 6,8 Mrd. USD (Gold 4.000 USD/Unze), lokalisiert auf dem Crone Hill/Quartz Butte-Abschnitt des Projektes (blau).

Beinahe jungfräulich ist der Angels Camp Abschnitt, aber hier liegt großes Erweiterungspotential! Die wenigen Bohrungen, die bislang durchgeführt wurden, brachten durchwegs sensationell anmutende Ergebnisse. Die sehr flachen Bohrlöcher, die meisten unter 100 Meter Tiefe, zeigten zum Beispiel

4,18 Meter mit 67,4 g/t Gold

13,7 Meter mit 11,0 g/t Gold

1,5 Meter mit 160,5 g/t Gold

1,7 Meter mit 59,5 g/t Gold und 1.020 g/t Silber

Der Goldabbau wurde als strategisch wichtig für das nationale Interesse der USA eingestuft (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/immediate-measures-to-increase-american-mineral-production/). Diese "Executive Order" sollte sich positiv auf die Genehmigungsdauer von Bergbauprojekten auswirken, das im Fall von Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) noch durch den Umstand potenziert wird, dass das Quarz Mountain Projekt auf Bundesland befindet.

Mine Centre

Dieses im Vollbesitz von Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) befindliche Projekt ist eine ehemalige produziernde Goldmine und liegt beinahe genau in der Mitte zwischen der Rainy River Mine von New Gold (NYSE/TSX: NGD - Börsenwert 5 Mrd. CAD) mit einer Produktion von 250.000 Unzen pro Jahr und Hammond Reef Lagerstätte von Agnico Eagle (NYSE/TSX: AEM - Börersenwert 92 Mrd. CAD).

Die hochgradigen Gold/Silberadern wurden durch Bohrungen, von der Oberfläche ausgehend, bis in eine Tiefe von 122 Metern verfolgt. Einige Highlights der vergangenen Bohrkampagnen:

Am 14.7.2025 wurde ein Bohrprogramm abgeschlossen, das laut den veröffentlichten Daten auf SICHTBARES GOLD gestoßen ist (Link). Die Ergebnisse sollten demnächst veröffentlicht werden!

Key People - Management

Executive Chairman Stan Bharti - er ist dafür bekannt, dass fast alles, was er anpackt, quasi zu Gold wird. Sein Geschäftsmodell ist seit den 80er-Jahren unverändert. Unterbewertete Assets erwerben, entwickeln und verkaufen. Dazu gründete er 2002 seine eigene Handelsbank "Forbes Manhattan". Die Liste seiner Erfolge ist lang - ein Auszug: Desert Sun Mining ging um 450 Mio. an Yamana Gold, Consolidated Thompson Iron Mines ging für fast 5 Milliarden an Cliffs Natural Resources. Sulliden Gold hatte fast ein Jahrzehnt lang mit Problemen im Zusammenhang mit Landansprüchen und einem übermächtigen lokalen Drogenbaron zu kämpfen, bevor Forbes 2009 eingriff und einen Deal vermittelte. Avion Gold erlebte 2008 mit der Übernahme der Tabakoto-Goldmine in Mali von der ehemals angeschlagenen Nevsun Resources eine Transformation. Allana Potash übernahm ein ehemals produzierendes Kaliprojekt in Eritrea.

CEO Peter Tagliamonte - er ist Bergbauingenieur und wurde 2005 vom "Mining Journal" zum Minenmanager des Jahres gekürt. Er kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Genehmigung von Bergbauprojekten in Brasilien zurückblicken.

COO Dr. Andreas Rompel - der gebürtige Deutsche - ist ein erfahrener Geologe mit 35 Jahren Berufserfahrung und war, unter anderem, technischer Direktor bei Anglo American und Landesleiter des Silbergiganten Hochschild Mining.

Qualifizierte Personen für alle geologischen Daten, die von Q-Gold Resources Ltd. veröffentlicht werden: Jason Arnold und Fred Brown, Dr. Andreas Rompel.

Fazit:

Worin Stan Bharti ein wahrer Meister zu sein scheint - er hat die richtigen Projekte mit den richtigen Leuten verknüpft und am Ende standen zahlreiche Übernahmen bzw. Erfolgsgeschichten. Ist er ein Garant dafür, dass sein Team auch im Fall von Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) erfolgreich sein wird? Nein, aber durch seine jahrzehntelange Erfahrung und seine Vita, die gespickt ist mit "Success-Stories" ist, ist die Chance, für unser Dafürhalten, weitaus größer als bei dem Großteil der Konkurrenz.

Die Inbetriebnahmefantasie des Quartz Mountain Projektes und die zu erwartenden Bohrergebnisse vom Mine Centre (Bohrkerne zeigten sichtbares Gold) sind die kurzfristigen und mittelfristigen Katalysatoren, die sich sehr positiv auf den Kurs von Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) auswirken können!

Mehr über das Unternehmen: https://qgoldresources.com/

Hinweis - Disclaimer

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Q-Gold Resources Ltd.* (WKN: A2JBXB) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann.

Enthaltene Werte: CA7472695047