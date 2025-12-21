Dieser Softdrinkkonzern senkt die Preise und drückt seine Kosten. Die Produkte sollen gesünder werden. Die Aktie ist ungewöhnlich niedrig bewertet Auch das gibt es: Der Konsumgüterriese Pepsico will für einige seiner Produkte die Preise senken. Das soll die Nachfrage steigern und sich auf diesem Weg rentieren. Auch an den klassischen Stellen wird gekürzt. Das Produktportfolio für den US-Markt soll um 20 Prozent schrumpfen und auch einige Arbeitsplätze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
