© Foto: Picture Alliance

Weltweit sinkt die Raucherquote, doch viele Tabakkonzerne trotzen dem Trend mit Alternativprodukten. Wir haben die bekanntesten Tabak-Aktien unter die Lupe genommen.Vor mehreren Jahrzehnten rauchte fast ein Drittel der Bevölkerung weltweit - dieser Anteil ist deutlich gesunken, lag vor wenigen Jahren bei knapp 21,7 Prozent und ist weiter rückläufig. Laut WHO-Schätzungen werden die Raucherquoten auch weiterhin sinken, allerdings nicht in allen Ländern gleich stark. Doch was bedeutet das für die Unternehmen? Haben sie darunter zu leiden, oder haben sie reagiert und neue Märkte erschlossen? Wir haben die größten börsennotierten Tabakunternehmen und deren Aktien genauer unter die Lupe genommen. …