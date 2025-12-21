Diese Aktien haben 2025 zum Teil eine schlechte Performance abgeliefert, doch einer neuen Studie der Investmentbank Goldman Sachs zufolge könnten die Papiere jetzt durchstarten: 2025 war nicht für alle Unternehmen an der Börse ein gutes Jahr. Insbesondere Werte aus dem Sektor der Konsumgüter lieferten eine schwache Performance. Doch die Analysten von Goldman Sachs erwarten für einige Branchen eine Erholung. USA vor Aufschwung Denn die Analysten der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.