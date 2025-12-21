Mainz (ots) -Neue Folgen zum Jahresende in ZDFneo: Nach sechs Jahren Pause zeigt die Sketchcomedy "Sketch History" rasant und bildgewaltig die großen und kleinen Ereignisse der Weltgeschichte aus neuer Perspektive: satirisch, humorvoll und absurd. An Silvester lassen es Mai Thi Nguyen-Kim, Fabian Köster und Lutz van der Horst dann bei "Nicht nachmachen!" so richtig krachen und präsentieren Experimente, die man selbst auf gar keinen Fall nachmachen sollte."Sketch History"Die vierte Staffel von "Sketch History" verspricht nichts weniger als die höchste Promi-Dichte der Fernsehgeschichte: Wo sonst geben sich Barack Obama und Katharina die Große die Klinke in die Hand, trifft John Lennon auf Dr. Sommer, Jeanne D'Arc auf Robin Hood und Queen Victoria auf die Handwerker-Koryphäen Jürgen und Horst Kasallek.Das Ensemble mit Matthias Matschke, Valerie Niehaus, Judith Richter, Alexander Schubert, Paul Sedlmeir, Holger Stockhaus und Carsten Strauch bekommt durch Benito Bause, Uke Bosse, Tom Böttcher, Nora Islei, Jasmin Schwiers, Lou Strenger und Jan van Weyde Verstärkung. Und Bastian Pastewka ist als ironischer Erzähler wieder mit an Bord. Alle zehn Folgen der neuen Staffel von "Sketch History" sind am Sonntag, 28. Dezember 2025, ab 20.15 Uhr, in ZDFneo zu sehen und bereits ab Sonntag, 21. Dezember 2025, ab 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal."Nicht nachmachen!"Mai Thi Nguyen-Kim, Fabian Köster und Lutz van der Horst zeigen, was man zu Hause "Nicht nachmachen!" sollte: Mit Spaß und Neugierde präsentieren die "Terra X"- und "heute-show"-Köpfe in der dritten Staffel des Wissenschafts-Comedy-Formats, was man mit zu viel Chemikalien, Sprengstoff und Schabernack so alles an einem Lost Place anstellen kann. Warum man einen Wohnwagen nicht vakuumieren, eine Powerbank nicht in einen Toaster stecken oder einen Pool mit einer Badekugel aus Natrium nicht sprengen sollte, beantworten Mai Thi, Lutz und Fabian zwar nicht - machen es aber trotzdem mit sehr viel Spaß.Die vier neuen Folgen von "Nicht nachmachen!" sind am Mittwoch, 31. Dezember 2025, ab 20.15 Uhr, in ZDFneo zu sehen. Direkt im Anschluss daran zeigt ZDFneo acht Folgen der früheren Staffeln in Wiederholung. Im ZDF-Streaming-Portal sind die vier neuen Folgen bereits am Dienstag, 30. Dezember 2025, ab 10.00 Uhr, abrufbar.KontaktBei Fragen erreichen Sie Jessica Zobel, telefonisch unter 0152 - 34601010. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Sketch History" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sketchhistory)(nach Log-in) sowie zu "Nicht nachmachen!" als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/nichtnachmachen)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Pressemappe zu "Sketch History" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sketch-history)- Pressemappe zu "Nicht nachmachen!" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/nicht-nachmachen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6183827