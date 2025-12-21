Die Börsen biegen auf die Zielgerade ein und in den letzten Börsentagen entscheidet sich, ob das Jahr mit einem Plus oder Minus endet. Angesichts soeben erst wieder erzielter neuer Allzeithöchststände beim S&P 500 Index mag die Aussage etwas verwundern, aber nicht jeder hat nur in den breiten Markt investiert oder in die Magnificent 7 oder die KI-Boomwerte, die in diesem Jahr die Kurse angetrieben haben. Die breite Masse der Aktien hat kaum Gewinne vorzuweisen oder liegt sogar ordentlich im Minus - selbst herausragende Unternehmen, die unbeirrt ihre Umsätze und Gewinne weiter gesteigert haben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 iNTELLiGENT iNVESTiEREN