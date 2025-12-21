Wochenausblick - Weihnachten steht vor der Tür



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Früh am Morgen richtet sich der Blick zunächst nach Asien, wo die chinesische Zentralbank (PBoC) ihren Zinsentscheid bekannt gibt. Anlegerinnen und Anleger beobachten an diesem Tag genau, ob die PBoC an der Zinsschraube dreht. Diese Entscheidung könnte insbesondere für die Stimmung im Rohstoffsektor und bei Schwellenländer-Währungen prägend sein. Kurz darauf rückt Europa in den Mittelpunkt. In Großbritannien werden die neuesten Zahlen zum BIP (Bruttoinlandsprodukt) veröffentlicht. Diese Daten liefern kurz vor dem Jahreswechsel ein klares Bild über die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Vereinigten Königreichs und könnten für erhöhte Volatilität beim Britischen Pfund sorgen.















Dienstag:



Kurz vor den Feiertagen wird es an den Märkten noch einmal richtig spannend. Einen Tag vor Heiligabend, blicken Anlegerinnen und Anleger gespannt in die USA, wenn ein ganzes Bündel relevanter Wirtschaftsdaten veröffentlicht wird. Den Auftakt machen die finalen Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Aufschluss über die allgemeine Wachstumsdynamik der weltweit größten Volkswirtschaft geben. Parallel dazu liefern die Daten zur Industrieproduktion und den Auftragseingängen wichtige Indizien für die Verfassung des verarbeitenden Gewerbes. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Stimmung der US-Haushalte, die im aktuellen Verbrauchervertrauen zum Ausdruck kommt. Für die Geldpolitik der Federal Reserve ist jedoch der Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) der wohl entscheidende Faktor des Tages. Als bevorzugtes Inflationsmaß der Fed könnte er die Markterwartungen für künftige Zinsentscheidungen maßgeblich beeinflussen. Trader sollten sich also auf einen ereignisreichen Handelstag einstellen, bevor die Börsen in die Weihnachtspause gehen.

















Mittwoch, Donnerstag und Freitag:



Es ist so weit. Wir, das gesamte Team der HSBC, wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest! Bitte beachten Sie, dass an diesen Feiertagen kein Handel für alle HSBC-Derivate stattfindet. Knock-Out Ereignisse können dennoch eintreten, sofern die Relevante Referenzstelle geöffnet ist. Die Relevante Referenzstelle finden Sie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen. Unsere Handelszeiten über die Feiertage können Sie hier über unsere Website einsehen.



