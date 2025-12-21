Oracle, Nvidia und Broadcom unter Druck: Milliarden-Ausgaben für Rechenzentren, wachsende Schulden und strukturelle Engpässe verunsichern Anleger. Wir stellen die Kolumne von Smartbroker+ vor… Zweifel an hohen KI-Investitionen und der Frage, ob die Bewertungen der Branche noch tragfähig sind, haben die Risikobereitschaft spürbar gedämpft. Auslöser der Nervosität war eine Reihe schwacher Signale aus dem KI-Ökosystem: Der Einbruch bei Nvidia, die deutliche Korrektur bei Broadcom sowie Oracles Absturz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
