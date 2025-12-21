J.P. Morgan-Strategen aus dem quantitativen Team warnen vor einer zunehmenden Konzentration in besonders spekulativen US-Aktien, die in diesem Jahr stark gestiegen sind. Das birgt erhebliche Risiken für Anleger. Das Problem besteht darin, dass das sogenannte Crowding - also die übermäßige Positionierung vieler Anleger in denselben hochvolatilen Aktien - laut den internen Modellen der Bank inzwischen den 99. Perzentil-Bereich erreicht hat; ein Niveau, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
