Als Mitgestalterin der frühen Internet-Ära weiß Jean Case um das Potenzial digitaler Technologien. Inzwischen sieht sie vor allem die Risiken - und rät deshalb zu mehr Zeit abseits der Bildschirme. Sie hat in den 80er- und 90er-Jahren dabei geholfen, das Internet für alle zugänglich zu machen. Heute plädiert Jean Case dafür, Smartphone und Computer bewusst auszuschalten und stattdessen mehr Zeit in der Natur zu verbringen. In einem Gastbeitrag für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n