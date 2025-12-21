Während die Aktienmärkte von einem Rekord zum nächsten jagen, wächst die Sorge vor einer Entkopplung von der Realwirtschaft. Doch Folker Hellmeyer, gibt Entwarnung - zumindest für globale Anleger.Im Interview erklärt er, warum "rationale Zuversicht" statt Verdrängung die Kurse treibt und warum der Standort Deutschland dennoch vor einem gefährlichen Exodus steht. Das Geheimnis der Börsen-Rallye liegt laut Hellmeyer im nominalen Bruttoinlandsprodukt (BIP). Während das reale Wachstum oft stagniert, sorgt die Inflation für ein nominales Plus der Weltwirtschaft von rund sieben Prozent. "Starke Unternehmen sind Preissetzer", so Hellmeyer. Sie geben Kosten weiter und bieten Anlegern so einen …Den vollständigen Artikel lesen
