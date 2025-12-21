What a week...: Wochenrückblick KW 51-2025: Weihnachtsrallye auf Diät - Micron rettet die Laune, AI bewertet die Nerven!

Anzeige / Werbung

Marktgeschehen - die ersehnte Weihnachtsrallye verläuft zäh.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zwar sorgten kräftig gefallene US-Inflationsdaten und starke Zahlen von Micron Technology für ein spätes Aufatmen, doch Bewertungszweifel bei AI-Titeln bremsten den Schwung. Nach den - wenig überraschenden - Zinsentscheiden von Fed, EZB und BoE richtete sich der Blick auf die US-Arbeitsmarkt- und Inflationsprints: Ersteres wurde kühl aufgenommen, Letzteres half den Indizes, einen Teil der Verluste zurückzuholen. Mit dem großen Verfall ("Triple Witching') ist das Quartal faktisch abgehakt - und mit Blick auf Weihnachten bleibt festzuhalten:

Quelle: Onvista.de

Seit den April-Tiefs ist enorm viel Terrain gutgemacht worden, aktuell konsolidieren die Leitindizes seitwärts.

Makro - Viel Meinung, wenig neue Fakten!

Renditen: weitgehend flach. Gold: nahe Allzeithoch. Fed-Pfad 2025: weiterhin die große Unbekannte - und genau das deckelt die Jahresend-Euphorie. Die Handlungsbereitschaft am Markt nimmt saisonal ab, viele Profis sind bereits im Feiertagsmodus, die Initiative bis Jahreswechsel daher begrenzt.

Rohstoffe - Gold glänzt, Silber zündet, Kupfer setzt Rekord!

Gold ist zurück am Allzeithoch, bei knapp 4.400,- USD/oz. Rückenwind durch die Zinssenkungsfantasie, geopolitische Spannungen und anhaltende Zentralbankkäufe. Silber hingegen erreicht ein neues Hoch, bei über 67,- USD/oz! Damit hat sich der Preis im Jahresverlauf mehr als verdoppelt. Die Treiber dahinter: ETF-Zuflüsse und industrielle Nachfrage (Solar, Batterien).

Quelle: MinerDeck auf X

Kupfer kratzt an der LME ebenfalls am Rekordniveau bei rund 11.800,- USD/t, getragen von Pekings Ankündigung einer proaktiveren Wirtschaftspolitik und der Option weiterer US-Zinssenkungen nach den Inflationsdaten.

Fazit: Ruhe bewahren, Qualität halten! Dünne Liquidität, klare Termine!

Die Bewertungsdebatte im AI-Sektor bleibt der Nerventest. Wer die Rallye nicht jagen will, fokussiert auf Qualitätswerte mit Ertragsvisibilität und Bilanzstärke; bei Rohstoffen gelten Gold/Silber als Absicherung, Kupfer-Exponierung profitiert taktisch von China-Newsflow. Rücksetzer bleiben kaufbar, solange der Zins- und Inflationspfad die Story nicht konterkariert.

Die Feiertagswoche wird fragmentiert: Euronext handelt am Montag und Dienstag normal, am Mittwoch aber nur vormittags. Die Wall Street pausiert am 25.12., ist aber am 26.12. wieder geöffnet, jedoch mit gedrosselter Aktivität. In Summe spricht viel für ruhige, headline-getriebene Seitwärtsmuster bis Jahresende.

Warum wir davon ausgehen, dass die Rohstoffrallye noch weiter anhalten wird, lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Denjenigen von Ihnen, die sich in die Weihnachtsferien begeben, wünschen wir schon jetzt ein frohes, besinnliches und friedliches Weihnachtsfest!

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

