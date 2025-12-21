© Foto: Unsplash.comJapans Notenbank steht unter Druck. Steigende Inflation, höhere Renditen und politische Risiken könnten die Märkte erschüttern. Warum Anleger jetzt besonders genau hinschauen sollten.Die japanischen Finanzmärkte könnten im kommenden Jahr unter Druck geraten, wenn die Notenbank die Inflation nicht entschlossen genug bekämpft. Davor warnt Yuichi Chiguchi, Chef-Anlagestratege von BlackRock Japan, in einem Gespräch mit Reuters. Die Bank of Japan hat ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 0,75 Prozent angehoben. Damit liegt der Zinssatz weiterhin deutlich unter der Inflationsrate von rund 3 Prozent. Sollte sich der Preisauftrieb in der zweiten Hälfte von 2026 erneut beschleunigen, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE