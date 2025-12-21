Bei einer Weihnachtsfeier vor französischen Soldaten in Abu Dhabi hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Bau eines neuen atomar betriebenen Flugzeugträgers angekündigt. Mit rund 80.000 Tonnen Verdrängung wird er fast doppelt so schwer wie sein Vorgänger "Charles de Gaulle" (Foto). Vor allem französische Firmen werden am Milliarden-Projekt beteiligt. Zum 4. Advent hat Emmanuel Macron französische Truppen in den Vereinigten Arabischen Emiraten besucht. Dabei bestätigte er Pläne zum Bau eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär