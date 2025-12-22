

EcoGraf-News - Dezember 2025 Nachricht des Geschäftsführers In diesem Jahr hat unser Team bei unseren strategischen Initiativen herausragende Fortschritte erzielt: Finanzierung : Vorausgehende KfW IPEX-Bankfinanzierung für unser Epanko-Projekt

: Vorausgehende KfW IPEX-Bankfinanzierung für unser Epanko-Projekt Technologische Führungsrolle : Wir haben branchenführende, kostengünstige Leistung für unsere HF- freie Reinigungstechnologie erzielt.

: Wir haben branchenführende, kostengünstige Leistung für unsere HF- Reinigungstechnologie erzielt. Nachhaltigkeit : Fortsetzung der positiven Programme zum Anodenrecycling

: Fortsetzung der positiven Programme zum Anodenrecycling Strategische Partnerschaften : Abschluss des Farm-in-Abkommens "Golden Eagle" mit AngloGold Ashanti im Wert von 9,0 Mio. US-Dollar. Diese Erfolge spiegeln die feste Überzeugung und das langfristige Engagement unseres Vorstands und unseres Teams wider. Wir danken unseren Aktionären herzlich für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Engagement. Mit Blick auf die Zukunft verspricht 2026 ein spannendes Jahr zu werden, in dem wir die Entwicklung beschleunigen und den erheblichen Wert unseres vertikal integrierten Geschäfts mit Batterieanodenmaterialien erschließen werden. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise sind - dem EcoGraf-Weg! Gute Reise und frohe Feiertage!

DieZukunftIstElektrisch Andrew Spinks,

Geschäftsführer, EcoGraf Limited EcoGraf treibt Graphitprojekt in Tansania mit 105 Millionen US-Dollar Fremdkapitalfinanzierung voran Artikel lesen > ASX-Mitteilung lesen > EcoGraf Golden Eagle Projekt sichert sich 9 Mio. US-Dollar AngloGold-Investition Artikel lesen > ASX-Mitteilung lesen > Interview mit Small Caps: " Epanko-Expansion: Afrikas größter Graphitproduzent?" Video ansehen > Marktnachrichten Die EU-Kommission verabschiedet RESourceEU, um Rohstoffe zu sichern, Abhängigkeiten zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Mehr erfahren > BloombergNEF: Lieferketten geraten unter Druck, da die Energiewende die Nachfrage nach Metallen rasant ansteigen lässt Mehr erfahren > Wie hoch ist der Rohstoffbedarf der größten BESS-Projekte? Mehr erfahren > Kommende Veranstaltungen: Mining Indaba - 9.-12. Februar 2026, Kapstadt PreIWD - 27. März 2026, Daressalam ASX: EGR FSE: FMK https://www.ecograf.com.au/



