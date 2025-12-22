Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 11/25 08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig) 08:00 Uhr, Großbritannien: Leistungsbilanz Q3/25 10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 11/25 10:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreie 11/25 12:00 Uhr, Irland: Erzeugerpreise 11/25 14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 11/25 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE