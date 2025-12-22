Im Dezember machen sich viele Marktteilnehmer Gedanken zur nächsten Anlageperiode - in diesem Fall das Jahr 2026. Das Anlagejahr 2025 war für DAX und NASDAQ mit plus 18,7 bzw. 20,8 % eine der besten Perioden der letzten 20 Jahre. Sogar der Trump-Zoll-Crash im April wurde innerhalb von 2 Wochen wieder komplett egalisiert. Treiber des Aufschwungs sind nach wie vor die als "alimentierend" empfundene Politik der US-Administration, sowie anhaltende geopolitische Konflikte und ein noch erträgliches Zinsniveau zwischen 2,7 % (Bund) und 4,0 % (USD Treasury) im zehnjährigen Bereich. Für das kommende Jahr erwarten einige Experten einen weiteren Inflationsschub, hohe Rohstoffpreise und steigende Energiekosten. Alles Faktoren, die den Wirtschaftsaufschwung abermals abwürgen könnten und weitere Volatilität für die Märkte bereithalten. Und nicht zu vergessen: KI- und Rüstung ist wohl oben - wer führt die Aufwertung der Börsen also an?Den vollständigen Artikel lesen ...
