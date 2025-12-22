Während digitale Vermögenswerte an Glanz verlieren erlebt das Edelmetall Gold eine beeindruckende Renaissance. Getrieben von geopolitischen Unsicherheiten und einer strategischen Neuausrichtung globaler Währungsreserven hat der Preis für den klassischen sicheren Hafen 2025 Rekordmarken durchbrochen. Diese fundamentale Wende hin zu greifbaren Werten eröffnet konkrete Chancen für Anleger - von etablierten Produzenten bis hin zu aufstrebenden Explorern. Die folgenden Einblicke in Newmont und LAURION Mineral Exploration zeigen, wie sie vom steigenden Goldpreis profitieren, und welche Schwierigkeiten Strategy momentan hat.Den vollständigen Artikel lesen ...
