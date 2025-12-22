DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 22. Dezember

=== *** 08:00 GB/BIP, (2. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 14:30 US/US Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - DE/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: + MDAX AUFNAHME - Aumovio - TKMS + MDAX HERAUSNAHME - Gerresheimer - Hellofresh + SDAX AUFNAHME - Gerresheimer - Hellofresh - Ottobock - PSI Software - Tonies - Verbio + SDAX HERAUSNAHME - Amadeus Fire - Formycon - LPKF - Procredit - Stratec - Thyssenkrupp Nucera + TECDAX AUFNAHME - Ottobock + TECDAX HERAUSNAHME - PNE ===

