DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet
DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.32 Uhr 19,0 Punkte auf 24.436,0. In den Handel gegangen war er mit 24.466,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.503,0 und das Tagestief bei 24.426,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 251 Kontrakte.
December 22, 2025 00:33 ET (05:33 GMT)
