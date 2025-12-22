The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.12.2025
ISIN Name
XS2799494120 AROUND.FIN. 24/UND. FLR
DE000LB2BPW9 LBBW FZA 22/25
DE000HEL0JX5 LB.HESS.THR.CARRARA06R/25
XS2248816493 VIVA BIO.HLD 20/25 CV
XS2017788592 AROUNDTOWN 19/UND. FLR
DE000DD5ALX9 DZ BANK CLN E.9758
US98956PAS11 ZIMMER BIOM. 20/26
NO0012475567 EXT.R.HLDG 1 22/27 FLR
XS1040508241 IMPER.BRANDS FIN.14/26MTN
DE000HLB12M5 LB.HESS.-THR. E0514B/175
CH0274758835 MONDELEZ INTL 15-25
DE000HLB1WL4 LB.HESS.-THR. E0514B/160
