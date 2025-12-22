Der Anbieter von Lohn- und Finanzbuchhaltungssoftware Paychex hat am Freitag starke Zahlen vorgelegt. Doch diese wurden verkauft. Ein Irrtum des Marktes? Paychex: Eine Qualitätsaktie im Angebot Der Spezialsoftware-Entwickler Paychex - der Konzern bietet Software und Dienstleistungen rund um die Themen Lohn- und Finanzbuchhaltung an - gilt als überaus zuverlässiger Dividendenwachstumswert. Der Konzern zahlt seit 1989 ununterbrochen eine Ausschüttung, davon 11 Jahre in Folge steigend. Die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate (CAGR) lag zuletzt bei 10,2 Prozent. Das beschert langfristig engagierten Anlegerinnen und Anlegern hohe Einstiegsrenditen. In diesem Jahr kämpft die Aktie mit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE