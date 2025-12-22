DJ KONJUNKTUR IM BLICK/US-BIP steigt im dritten Quartal um 2,8 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Kurz vor Heiligabend stoßen Konjunkturdaten normalerweise nicht mehr auf erhöhtes Interesse. Aber dieses Mal sind doch einige (verspätete) dabei, die zumindest normalerweise mit einem Sternchen versehen sind. Daneben gibt es eine Zinsentscheidung der chinesischen Zentralbank sowie eine Rede des Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ).

US-BIP steigt im dritten Quartal um 2,8 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in den USA dürfte sich im dritten Quartal 2025 abgeschwächt haben. Anaysten erwarten laut Factset-Konsens, dass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 2,8 Prozent gestiegen ist. Im zweiten Quartal hatte es um annualisiert 3,8 Prozent zugelegt und war im ersten Quartal um 0,6 Prozent gesunken. Das Bureau of Economic Analyses (Bea) veröffentlicht die Daten am Dienstag (14.30 Uhr).

Weitere US-Daten kommen ebenfalls am Dienstag: Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für Oktober (14.30 Uhr) und die Daten zu Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für Oktober und November (15.15 Uhr).

BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda spricht am Donnerstag bei einer Veranstaltung des Japan Business Federation Council. Nach der Zinsanhebung am Freitag rechnen Analysten allerdings nicht mit baldigen weiteren Schritten der BoJ. Bereits am frühen Montagmorgen gibt die Peoples's Bank of China (PBoC) ihre Referenzsätze für 1- und 5-jährige Unternehmenskredite bekannt.

