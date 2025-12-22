Der DAX hat am Freitag leichte Zugewinne verzeichnen können. Ins Wochenende verabschiedete er sich mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 24.288,40 Zählern. Der Start in die neue Woche dürfte kaum verändert verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,1 Prozent tiefer auf 24.265 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart sehr ruhig. Die Aktie von Dürr dürfte von der Prognoseerhöhung am Freitag profitieren. Heute stehen einige Index-Veränderungen an. Im DAX selber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär