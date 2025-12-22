© Foto: Andrej Sokolow - picture alliance/dpaLyft erlebt 2025 ein Rekordjahr. Doch ein Star-Analyst warnt vor 2026. Autonome Fahrzeuge könnten das Geschäftsmodell frontal treffen.Lyft glänzt 2025 mit einem starken Kursplus. Die Aktie liegt über 50 Prozent im Plus und steuert auf das beste Börsenjahr der Unternehmensgeschichte zu. Doch diese Erfolgsgeschichte endet laut Wedbush schon bald. Analyst Scott Devitt stufte die Aktie von "neutral" auf "underperform" herab. Sein neues Kursziel liegt bei 16 US-Dollar und damit deutlich unter den bisherigen 20 US-Dollar. Hauptgefahr lautet autonome Mobilität Devitt hält die wachsende Verbreitung autonomer Fahrzeuge für die größte Bedrohung. Lyft sei besonders verwundbar, weil das Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen
