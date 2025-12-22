EQS-News: DFSK / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

Die Markteinführung markiert den kontinuierlichen Übergang der Marke zur intelligenten neuen Energiemobilität CAIRO, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DFSK, eine Marke für intelligente Fahrzeuge mit neuer Energie, veranstaltete ihre Einführungsveranstaltung in Kairo, Ägypten, und führte dabei offiziell ihr strategisches Modell E5 PLUS sowie zwei weitere neue Produkte auf dem ägyptischen Markt ein. In der Nacht der Veranstaltung beleuchteten Lichter die Silhouette der Pyramide vor dem Hintergrund der Wüste, des Sternenhimmels und der Stadtlandschaft und schufen einen eindrucksvollen Dialog zwischen moderner, intelligenter neuer Energietechnologie und antiker Zivilisation. Diese Veranstaltung markiert den ersten offiziellen Eintritt von DFSK in den ägyptischen Markt und stellt einen bedeutenden Meilenstein in der 20-jährigen internationalen Entwicklung der Marke dar, die den Übergang zur Elektrifizierung und intelligenten Mobilität in vollem Umfang vorantreibt. 20 Jahre globale Präsenz, die Marke entwickelt sich weiter Als dauerhaftes Symbol der ägyptischen Zivilisation verkörpern die Pyramiden ein tiefgreifendes historisches Erbe - ein Erbe, das mit der zwei Jahrzehnte währenden globalen Expansion von DFSK und seinem ursprünglichen Markenanspruch im Einklang steht. Seit dem ersten Markteintritt in Übersee im Jahr 2005 hat DFSK seine Präsenz auf 70 Länder und Regionen ausgeweitet, das Vertrauen von 550.000 Anwendern gewonnen und ein Netz von mehr als 1.000 Vertriebs- und Servicestellen aufgebaut, das eine solide Grundlage für seinen Ruf der Zuverlässigkeit bildet. Vor dem Hintergrund des Zeitalters der Elektrifizierung hält die DFSK weiterhin an ihrer Kern-DNA der Zuverlässigkeit fest und steuert gleichzeitig mit einer nutzerzentrierten Denkweise. Angetrieben von neuen Energietechnologien und Innovationen, gestaltet die Marke die grüne und intelligente Mobilität neu. Vincent Zheng, Associate President von SERES Overseas BU, erklärte bei der Markteinführung: "In Zusammenarbeit mit der El Tarek Automotive Group stellen wir den ägyptischen Verbrauchern eine neue Generation von Fahrzeugen vor, darunter den E5 PLUS. Wir werden auch in Zukunft verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren und die Integration von Zuverlässigkeit und Intelligenz vertiefen, um neue Energiefahrzeuge von Weltklasse zu bauen und die Vorteile fortschrittlicher Technologie noch mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen". Mohamed Tarek Ismail, Vizepräsident der El Tarek Automotive Group, , dem ägyptischen Vertriebspartner von DFSK, sagte: "Unser Ziel ist nicht eine schnelle Expansion, sondern ein solides und nachhaltiges Wachstum. Wir verkaufen nicht einfach nur Autos, wir bauen Beziehungen zu unseren Kunden auf und bemühen uns, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unser Serviceniveau ist das Geheimnis unseres anhaltenden Erfolgs." Drei Fahrzeuge im Angebot: Intelligente Technologie ermöglicht eine vielfältige Mobilität Im Rahmen der ägyptischen Vision 2030 erlebt der ägyptische Markt für Elektrofahrzeuge ein schnelles Wachstum, das durch das steigende Umweltbewusstsein und staatliche Anreize wie die Nulltarifpolitik gefördert wird. Diese sich entwickelnde Marktlandschaft bietet eine hervorragende Gelegenheit für die neue Energie- und intelligente Mobilitätsstrategie der DFSK. Als erstes strategisches Modell, das nach der Markenerneuerung von DFSK auf den Markt gebracht wurde, vereint der E5 PLUS fünf Kernkompetenzen: Design, Raum, Intelligenz, Leistung und Sicherheit. Unter Beibehaltung einer starken Kostenwettbewerbsfähigkeit integriert es fortschrittliche Technologien wie intelligente Sprachinteraktion, ein komfortables und unterhaltsames Cockpit und hocheffiziente Batteriemanagementlösungen, so dass ein breiteres Spektrum von Nutzern in den Genuss intelligenter Elektromobilität kommt. Sowohl der E5 PLUS als auch der E5 bieten praktische und vielseitige elektrifizierte Mobilität mit dem SERES Super Electric Hybrid System und hoher Reichweite. Gleichzeitig wird auch das benzinbetriebene Modell 600 auf den Markt kommen. Mit seiner komfortablen und geräumigen Kabine, den robusten Fahrleistungen und der umfassenden Sicherheitsausstattung erfüllt er die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse der Nutzer in allen Szenarien. Aufbau eines Partner-zentrierten Ökosystems für gemeinsames Wachstum Die erfolgreiche Einführung von DFSK in Ägypten ist ein entscheidender Schritt in der Strategie zur Wiederbelebung der globalen Marke. Über die Einführung neuer Produkte hinaus spiegelt es das langfristige Engagement des Unternehmens wider, ein nutzerzentriertes Ökosystem aufzubauen, das gemeinsam mit seinen Partnern wächst. Über eine weltweit gemeinsam genutzte Plattform hört DFSK aktiv auf die Stimmen der Kunden und nutzt die Erkenntnisse des Marktes, um die kontinuierliche Produktentwicklung voranzutreiben. Inzwischen bietet DFSK digitale Tools und systematische Unterstützung für über 1.000 Verkaufsstellen weltweit und arbeitet Hand in Hand, um ein effizientes und professionelles Servicenetz aufzubauen. In Zukunft wird DFSK die Investitionen in drei Schlüsselbereichen - Schulung, digitale Tools und regionale Marketingunterstützung - weiter erhöhen, einschließlich regelmäßiger Programme, die sich auf das Wissen über neue Energieprodukte und Kundendienstschulungen konzentrieren und Hand in Hand arbeiten, um ein effizientes und professionelles Servicenetz aufzubauen. Mit kontinuierlicher Innovation, immer zuverlässigeren und intelligenteren Produkten und einem kooperativen Partnerschaftsmodell wird DFSK eng mit lokalen Nutzern und Partnern zusammenarbeiten, um eine nachhaltigere, intelligente Zukunft der Mobilität zu gestalten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850135/DFSK_intelligent_energy_vehicle_brand_held_launch_event_Cairo_Egypt.jpg

